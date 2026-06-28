Καύσωνας «σαρώνει» την Ευρώπη: Εξαπλώνεται σε Ιταλία, Πολωνία, Ουκρανία και Τσεχία- Στους 38°C η θερμοκρασία στην Ελλάδα

Ο καύσωνας συνεχίζει να «σαρώνει» την Ευρώπη, με τις υψηλές θερμοκρασίες να επεκτείνονται και τις επόμενες ημέρες σε νέες περιοχές. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί και η Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων Ιταλία, Πολωνία, Ουκρανία και Τσεχία είναι οι χώρες που θα επηρεαστούν περισσότερο τις επόμενες ημέρες από τις υψηλές θερμοκρασίας.

Αδιάκοπος είναι ο καύσωνας και στην Ισπανία. Νέο κύμα ζέστης θα χτυπήσει τη χώρα στα μέσα της εβδομάδας και στη συνέχεια αυτό θα επηρεάσει τη Γαλλία και τη Βρετανία.

Από την Τρίτη (30.06.2026) μίνι καύσωνα περιμένουμε και στην Ελλάδα με τον υδράργυρο ανεβαίνει αρκετά αγγίζοντας τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Το κύμα καύσωνα που επηρεάζει τις τελευταίες ημέρες τη Δυτική Ευρώπη αναμένεται να κινηθεί τις επόμενες ημέρες προς τα Βαλκάνια σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (WMO).

Οι χώρες που συνολικά επηρεάζονται είναι: Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νότια Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία, Ιταλία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Σερβία, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία.

Ρεκόρ στη Δανία

Η Γερμανία και η Ιταλία βρέθηκαν αντιμέτωπες με ακραίο κύμα ζέστης το Σάββατο (27/6), καθώς η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου, καταρρίπτοντας προηγούμενα ρεκόρ. Την ίδια στιγμή, η Δανία σημείωσε την υψηλότερη θερμοκρασία στην ιστορία των μετρήσεών της, σύμφωνα με το Δανικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο. «Με 36,6 βαθμούς Κελσίου βόρεια του Όντενσε, καταγράφεται η θερμότερη ημέρα από την έναρξη των μετρήσεων το 1874», ανέφερε το Ινστιτούτο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Στη Σλοβακία, οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι η νύχτα της Παρασκευής ήταν η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί ποτέ, καθώς η θερμοκρασία δεν υποχώρησε κάτω από τους 26,3 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, η Βρετανία, η Γαλλία, η Ελβετία και η Γερμανία κατέγραψαν θερμοκρασίες-ρεκόρ για τον Ιούνιο, ενώ οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι το θερμό κύμα ενδέχεται να προκαλέσει νέα ρεκόρ καθώς μετακινείται προς την Πολωνία.