ΠΕΟ Πατρών-Πύργου: Όριο ταχύτητας στο ύψος των Καμινίων- Παρεμβάσεις για το κατεστραμμένο οδόστρωμα μετά τα τροχαία

Με ανάρτησή του, ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος αναφέρθηκε στα προβλήματα της παλαιάς εθνικής οδού Καμίνια – Κάτω Αχαΐα, επισημαίνοντας τα συχνά τροχαία ατυχήματα που σημειώνονται λόγω του αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει στην περιοχή των Καμινίων, εξαιτίας του αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου, πραγματοποιήθηκε, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης επισημάνθηκε ότι, από την παράδοση στην κυκλοφορία του νέου αυτοκινητοδρόμου Πατρών – Πύργου έως και σήμερα, παρατηρείται σημαντική αύξηση της διέλευσης οχημάτων στο τμήμα από τη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών έως την Κάτω Αχαΐα, γεγονός που έχει επιβαρύνει την κυκλοφορία και την καθημερινότητα των κατοίκων των οικισμών της περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε η εφαρμογή νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, με τον καθορισμό ανώτατου ορίου ταχύτητας 30 χλμ./ώρα κατά τη διέλευση των οχημάτων από τους οικισμούς, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Παράλληλα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προμηθεύτηκε και εγκατέστησε συσκευές καταγραφής ταχύτητας (ραντάρ), ενώ η Τροχαία πρόκειται να εντατικοποιήσει τους ελέγχους για την τήρηση των διατάξεων του ΚΟΚ.

Παράλληλα, έχει ήδη κατατεθεί προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, από κοινού από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τον Δήμο και την Τροχαία, αίτημα για την απαγόρευση της διέλευσης οχημάτων άνω των 3,5 τόνων από την περιοχή, το οποίο βρίσκεται υπό εξέταση.

Σε ό,τι αφορά τις φθορές που έχουν προκληθεί στο παράπλευρο οδικό δίκτυο κατά την περίοδο κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου, επισημάνθηκε ότι τόσο ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, όσο και οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας έχουν επανειλημμένα απευθυνθεί με σχετικά έγγραφα προς το αρμόδιο Υπουργείο, περιγράφοντας αναλυτικά τα προβλήματα και ζητώντας την άμεση δρομολόγηση των απαραίτητων παρεμβάσεων αποκατάστασης.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος, ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Μελάς, ο σύμβουλος του Περιφερειάρχη Χρήστος Μητρογιώργος ,ο Διοικητής της Τροχαίας Πατρών Χρήστος Ντεμίρης, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καμινίων Γιάννης Πανίτσας, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας και των συναρμόδιων υπηρεσιών.