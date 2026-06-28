Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αχαΐα και Ηλεία

Σε αυξημένη επιφυλακή τίθενται οι αρμόδιες αρχές, καθώς για σήμερα Κυριακή 28 Ιουνίου προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας όπως η Αχαΐα και η Ηλεία.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

- Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου)

- Περιφέρεια Πελοποννήσου

- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)