Μουντιάλ 2026: Η φάση των «32» αρχίζει- Τα ζευγάρια και οι ημερομηνίες

Η φάση των ομίλων του Μουντιάλ ολοκληρώθηκε και, από την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, το ενδιαφέρον στρέφεται στα νοκ άουτ και τη φάση των "32".

Οι 32 ομάδες που εξασφάλισαν την πρόκριση από τον πρώτο γύρο θα διεκδικήσουν την παρουσία τους στους "16" της διοργάνωσης, με τις αναμετρήσεις να διεξάγονται από τις 28 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου. Κάθε παιχνίδι είναι πλέον νοκ άουτ, με τον νικητή να συνεχίζει την πορεία του προς την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ζευγάρια όπως το Πορτογαλία – Κροατία, Ολλανδία – Μαρόκο, Βραζιλία – Ιαπωνία, Ισπανία – Αυστρία και Γαλλία – Σουηδία ξεχωρίζουν από ένα πλούσιο πρόγραμμα που κορυφώνει το ενδιαφέρον στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Αντίθετα στα… μαλακά «έπεσε» η πρωταθλήτρια κόσμου, Αργεντινή που θα αντιμετωπίσει το Πράσινο Ακρωτήρι, το οποίο θα αναζητήσει ακόμα ένα «θαύμα» μετά την παρθενική του πρόκριση στα νοκ-άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι 32 ομάδες των νοκ-άουτ

Μεξικό

Νότια Αφρική

Ελβετία

Καναδάς

Βοσνία Ερζεγοβίνη

Βραζιλία

Μαρόκο

ΗΠΑ

Αυστραλία

Παραγουάη

Γερμανία

Ακτή Ελεφαντοστού

Εκουαδόρ

Ολλανδία

Ιαπωνία

Σουηδία

Βέλγιο

Αίγυπτος

Ισπανία

Πράσινο Ακρωτήρι

Γαλλία

Νορβηγία

Σενεγάλη

Αργεντινή

Αυστρία

Αλγερία

Κολομβία

Πορτογαλία

Λ.Δ. Κονγκό

Αγγλία

Κροατία

Γκάνα

Τα 16 ζευγάρια του Μουντιάλ και το πρόγραμμα

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ

22:00 Nότια Αφρική – Καναδάς

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ

20:00 Βραζιλία – Ιαπωνία

23:30 Γερμανία – Παραγουάη

ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

04:00 Ολλανδία – Μαρόκο

20:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ

00:00 Γαλλία – Σουηδία

04:00 Μεξικό – Εκουαδόρ

19:00 Αγγλία – Λ.Δ Κονγκό

23:00 Βέλγιο – Σενεγάλη

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ

03:00 ΗΠΑ – Βοσνία

22:00 Ισπανία – Αυστρία

ΠΑΡΑΣΚΥΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ

02:00 Πορτογαλία – Κροατία

06:00 Ελβετία – Αλγερία

21:00 Αυστραλία – Αίγυπτος

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

01:00 Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι

04:30 Κολομβία – Γκάνα