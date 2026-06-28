Διπλός σεισμός στη Βενεζουέλα: Ανέσυραν ζωντανά δυο παιδιά

Περισσότερες από 70.000 οικογένειες έχουν λάβει βοήθεια από τις αρχές στη Βενεζουέλα

Δραματικές στιγμές βιώνουν οι κάτοικοι της πόλης Λα Γκουάιρα στη Βενεζουέλα, η οποία υπέστη εκτεταμένες καταστροφές από τον διπλό σεισμό. Οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ ο ακριβής αριθμός τους παραμένει άγνωστος. Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των αρχών, τουλάχιστον 1.430 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και 3.238 έχουν τραυματιστεί συνολικά στη Βενεζουέλα. Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων από τον διπλό σεισμό θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοείται η τύχη περισσότερων από 55.000 ανθρώπων. Περισσότερες από 70.000 οικογένειες έχουν λάβει βοήθεια από τις αρχές στη Βενεζουέλα μετά την καταστροφή ενώ ακόμη, παραμένει άγνωστη η τύχη δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων που καταπλακώθηκαν στα συντρίμμια. Βέβαια, όσο περνούν οι ώρες, οι ελπίδες για επιζώντες μειώνονται δραματικά. Στη Λα Γκουάιρα ανέσυραν ένα βρέφος από τα ερείπια του κτιρίου Nautilus στην Catia La Mar.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Lograron rescatar a bebé en medio de las ruinas en el edificio Nautilus en Catia La Mar, La Guaira. <a href="https://t.co/nML5rIyh84">pic.twitter.com/nML5rIyh84</a></p>— María Cardozo (@CardozoMarMar) <a href="https://x.com/CardozoMarMar/status/2071095133043401098?ref_src=twsrc%5Etfw">June 28, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Διασώστες από την Κολομβία κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανό έναν 11χρονο, έπειτα από επιχείρηση που διήρκεσε περισσότερες από έξι ώρες. «Ο Μωυσής είναι ασφαλής! Έπειτα από έξι ώρες έντονης επιχείρησης, η ομάδα USAR COL-1 από την Κολομβία διέσωσε ζωντανό τον 11χρονο που είχε παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια στη Λα Γκουάιρα της Βενεζουέλας», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Κολομβίας στο Χ. Δημοσίευσε μάλιστα και βίντεο που δείχνει το παιδί πάνω σε φορείο, αμέσως μετά τον απεγκλωβισμό του.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Moisés está a salvo! <a href="https://x.com/CancilleriaCol?ref_src=twsrc%5Etfw">@CancilleriaCol</a> <a href="https://x.com/UNGRD?ref_src=twsrc%5Etfw">@UNGRD</a> Tras seis horas de una intensa operación, el equipo USAR COL-1 de Colombia rescató con vida al niño de 11 años que permanecía atrapado bajo los escombros en La Guaira, Venezuela.<br><br>Una vida más salvada. La esperanza siempre… <a href="https://t.co/huRz2jViCq">pic.twitter.com/huRz2jViCq</a></p>— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) <a href="https://x.com/CancilleriaCol/status/2070964993412247987?ref_src=twsrc%5Etfw">June 27, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr"> <a href="https://x.com/hashtag/Venezuela?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Venezuela</a> A 72 ore dalle violente scosse che hanno colpito il Paese, nuovo <a href="https://x.com/hashtag/terremoto?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#terremoto</a>, di magnitudo 4.8, sulla costa. Al momento risultano 1.430 morti, oltre 3 mila feriti. Sui 50mila dispersi si riaccendono le speranze dopo che José, 11 anni, è stato salvato a La Guaira <a href="https://t.co/AuNYTLwNGn">pic.twitter.com/AuNYTLwNGn</a></p>— Rai Radio1 (@Radio1Rai) <a href="https://x.com/Radio1Rai/status/2071091252959871317?ref_src=twsrc%5Etfw">June 28, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">? Así fue como la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia informó que el equipo USAR-COL 1 participó en el rescate de un niño de 11 años en La Guaira, Venezuela, luego de que quedara atrapado entre los escombros tras los terremotos en la región <a href="https://t.co/7l3mMaczqQ">pic.twitter.com/7l3mMaczqQ</a></p>— adn Noticias (@adnnoticiasmx) <a href="https://x.com/adnnoticiasmx/status/2071091218629439733?ref_src=twsrc%5Etfw">June 28, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Πολλές οικογένειες στην Λα Γκουάιρα ζουν με την αγωνία των δικών τους ανθρώπων. Οι ιστορίες που έρχονται από την περιοχή ραγίζουν καρδιές.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">URGENTE ¡ÚLTIMA HORA! Transcurridas más de 78 horas, se reporta el hallazgo de personas con vida atrapadas bajo los escombros de edificios en La Guaira. <a href="https://t.co/H8OyXDp7G2">pic.twitter.com/H8OyXDp7G2</a></p>— ¡DIFUNDELO YA! (@DIFUNDELOYA) <a href="https://x.com/DIFUNDELOYA/status/2071092421169959148?ref_src=twsrc%5Etfw">June 28, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Διασώστες ζητούν σιγή, αναζητώντας κάποιο σημάδι ζωής από τον Τζόναθαν, ο οποίος καταπλακώθηκε στα ερείπια κτιρίου στην πόλη Λα Γουάιρα της Βενεζουέλας από τον διπλό σεισμό. Ο σύζυγός της Τζόναθαν Σουάρες, 36 ετών, βρίσκεται κάτω από τα ερείπια ενός πενταώροφου ξενοδοχείου στην πόλη Λα Γουάιρα, η οποία ισοπεδώθηκε από τους ισχυρούς σεισμούς.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/Internacionales?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Internacionales</a> El medio <a href="https://x.com/eldiario?ref_src=twsrc%5Etfw">@eldiario</a>, resaltó las labores de búsqueda y rescate del equipo de El Salvador en conjunto con Ecuador, donde localizaron con vida a Marlene Angulo, atrapada en un edificio en el sector Playa Grande, La Guaira. <a href="https://t.co/JUTJ42ssAO">https://t.co/JUTJ42ssAO</a></p>— #ÚltimaHora (@ultimahsv) <a href="https://x.com/ultimahsv/status/2071092204508954786?ref_src=twsrc%5Etfw">June 28, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Ναι, είναι ζωντανός», θέλει να πιστεύει, ενώ δάκρυα τρέχουν στο πρόσωπό της. Ωστόσο, ύστερα από σχεδόν 72 ώρες, οι διασώστες δεν έχουν εντοπίσει ακόμη τον Τζόναθαν. Η Μπάρμπαρα αρνείται να πιστέψει πως ο σύζυγός της μπορεί να είναι νεκρός. «Περνούσαν χωρίς να σταματήσουν» Σε αυτό το σημείο, όπως και σε πολλά άλλα στη Λα Γουάιρα, τα σωστικά συνεργεία άργησαν να φθάσουν. Πολλοί κάτοικοι προσπαθούσαν ακόμη και με γυμνά χέρια να μετακινήσουν ερείπια, περιμένοντας μια βοήθεια που δεν ήρθε ποτέ. «Απλώς περνούσαν χωρίς να σταματήσουν», αφηγείται η Μπάρμπαρα Παλάσιος που, μαζί με συγγενείς άλλων πέντε αγνοουμένων, έστησε αυτοσχέδιο μπλόκο στον κεντρικό δρόμο. Μέλη της Πολιτικής Προστασίας, πυροσβέστες και ορισμένοι εθελοντές αναγκάστηκαν να σταματήσουν κοντά στα χαλάσματα. Πίνοντας λίγες γουλιές νερό, η Μπάρμπαρα παρακολουθεί νευρικά την επιχείρηση. Χέρι-χέρι απομακρύνονται σωροί ερειπίων, μέσω μιας αλυσίδας που έχουν σχηματίσει μερικές δεκάδες άνθρωποι. Ο Λουίς Φλόρες αδειάζει έναν κουβά με σπασμένα πλακάκια, πέτρες και χώμα. «Είναι πολύ δύσκολο. Τα κάνουμε όλα αυτά με γυμνά χέρια», λέει ο 54χρονος καταστηματάρχης. «Ανασύραμε τέσσερις επιζώντες, συμπεριλαμβανομένου ενός μικρού κοριτσιού. Και τρεις νεκρούς», αφηγείται. «Η κυβέρνηση δεν ήταν προετοιμασμένη να ανταποκριθεί σε τέτοια καταστροφή», λέει ο Χεσούς, ένας εθελοντής που δεν θέλησε να γνωστοποιήσει το επώνυμό του. «Δεν θα φύγω» Λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα, ακούγονται επευφημίες για την άφιξη ενός εκσκαφέα. «Επιτέλους, ήρθαν τα μηχανήματα», λέει κάποιος. Ο εκσκαφέας ανοίγει μεγάλα περάσματα μέσα σε λίγα λεπτά.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">¡Siguen saliendo denuncias escalofriante!<br><br>En este video se logra evidenciar que los edificios de la Misión Vivienda en La Guaira tenían columnas y paredes hechas con anime recubierto de cemento. Las imágenes muestran el material expuesto entre los escombros.<br><br>Esto no es solo de… <a href="https://t.co/09RBglAqpc">pic.twitter.com/09RBglAqpc</a></p>— Bárbara Uzcátegui Sanz (@BarbaraUSanz) <a href="https://x.com/BarbaraUSanz/status/2071090498429686214?ref_src=twsrc%5Etfw">June 28, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>