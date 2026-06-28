Νέο αμερικανικό πλήγμα κατά του Ιράν- Η Τεχεράνη απαντά με πυραυλικές επιθέσεις και drones σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Πληροφορίες για εκρήξεις υπάρχουν για το Μπαντάρ Αμπάς και το νησί Κεσμ, επίσης στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ

Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν τα ξημερώματα της Κυριακής, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ. Λίγη ώρα αργότερα, ήχησαν οι σειρήνες στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έπειτα από επίθεση του Ιράν με πυραύλους και drone. Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε αντίποινα για τις νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Ισχυρίζονται ακόμη πως «κατέστρεψαν οκτώ σημαντικές εγκαταστάσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στη βάση Αλί αλ Σάλεμ του Κουβέιτ και στη βάση του 5ου Στόλου στο λιμάνι Σαλμάν του Μπαχρέιν». Μαχητικά αεροσκάφη των ΗΠΑ έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές υποδομές επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών, θέσεις αεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις αποθήκευσης drones και ναρκών.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">U.S. Navy and Air Force fighter jets conducted strikes tonight on 10 Iranian military targets at multiple locations in and near the Strait of Hormuz for Iran's drone attack on M/T Kiku. <a href="https://t.co/Z0TLZRqmF6">pic.twitter.com/Z0TLZRqmF6</a></p>— U.S. Central Command (@CENTCOM) <a href="https://x.com/CENTCOM/status/2071029590932258941?ref_src=twsrc%5Etfw">June 28, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν σε αντίποινα για την ιρανική επίθεση που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου εναντίον εμπορικού δεξαμενόπλοιου, αναφέρει η CENTCOM. Εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή Σιρίκ του νότιου Ιράν, με την κρατική ραδιοτηλεόραση (IRIB) να αναφέρει πως επλήγη πύργος τηλεπικοινωνιών, επικαλούμενη πληροφορίες από ιρανό στρατιωτικό αξιωματούχο. Μετέδωσε επίσης πως βλήματα έπληξαν χωριό στο νησί Κεσμ, χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Επιπλέον, πληροφορίες για εκρήξεις υπάρχουν για το Μπαντάρ Αμπάς και το νησί Κεσμ, επίσης στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="zxx" dir="ltr"><a href="https://t.co/9JgYDCZXuB">https://t.co/9JgYDCZXuB</a></p>— U.S. Central Command (@CENTCOM) <a href="https://x.com/CENTCOM/status/2070987021930102919?ref_src=twsrc%5Etfw">June 27, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Δύο με τρεις ώρες αργότερα ακούστηκαν σειρήνες στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, με τις ένοπλες δυνάμεις των δύο χωρών να ανακοινώνουν ότι αντιμετώπισαν επίθεση ιρανικών πυραύλων και drone. Δεν ήταν γνωστό εξαρχής ποιοι ήταν οι στόχοι των ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ούτε και αν υπήρξαν ζημιές ή θύματα.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The siren has been sounded ..Citizens and residents are urged to remain calm and head to the nearest safe place.</p>— Ministry of Interior (@moi_bahrain) <a href="https://x.com/moi_bahrain/status/2071017919195058438?ref_src=twsrc%5Etfw">June 27, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.<br><br>تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.<br><br>يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.… <a href="https://t.co/A65ETW44zq">pic.twitter.com/A65ETW44zq</a></p>— KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) <a href="https://x.com/KuwaitArmyGHQ/status/2071023077853376755?ref_src=twsrc%5Etfw">June 28, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>