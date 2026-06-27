Ο καύσωνας ”λιώνει” την Ευρώπη: 40αρια από τη Σκανδιναβία έως τις Άλπεις - Εκατοντάδες νεκροί το τελευταίο 10ημερο

Σε καζάνι που «βράζει» έχει μετατραπεί η δυτική Ευρώπη τα τελευταία 24ωρα, με τον φονικό καύσωνα να κάνει νέα ρεκόρ καταγράφοντας θερμοκρασίες μεταξύ 35 και 42 βαθμών Κελσίου. Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ελβετία και Βέλγιο βρίσκονται «στο έλεος» της ζέστης με δεκάδες πολίτες να έχουν χάσει τη ζωή τους.

Ιστορικό ρεκόρ σημειώθηκε το Σάββατο (27.06.2026) στην Αυστρία, όπου το θερμόμετρο έδειξε 38,7 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή Μπαντ Ντόιτς-Άλτενμπουρκ, στα σύνορα με την Σλοβακία. Στο ίδιο κλίμα και η Ελβετία, με νέο ρεκόρ στους 39 βαθμούς στην Βασιλεία, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι το προηγούμενο ρεκόρ στην ίδια περιοχή ήταν 36,9 βαθμοί το 1947.

Ειδικότερα, 39°C καταγράφηκαν στον μετεωρολογικό σταθμό Βασιλείας /Μπίνινγκεν στις 13:30 τοπική ώρα, όπως ανακοίνωσε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Ελβετίας MétéoSuisse, καταρρίπτοντας έτσι το προηγούμενο ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο στη χώρα, που ήταν 38,8 °C και καταγράφηκε χθες στον ίδιο σταθμό.

Την ίδια ώρα, η Γαλλία αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Οι γαλλικές αρχές κατέγραψαν 74 θανάτους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου στη χώρα λόγω του ακραίου καύσωνα που πλήττει τη Γαλλία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ σε συνέντευξή του.

Οι θάνατοι αυτοί σημειώθηκαν «σε μεγάλο βαθμό σε μη εξουσιοδοτημένες, μη εποπτευόμενες υδάτινες επιφάνειες: Ποτάμια και μικρές λίμνες, μεταξύ άλλων», εξήγησε ο υπουργός Εσωτερικών σημειώνοντας ότι υπήρξαν επίσης «πνιγμοί σε ιδιωτικές πισίνες».

«Υπάρχει ένα φαινόμενο υδροπληξίας, μερικές φορές από υπερδραστηριότητα… Διαπιστώνουμε πολλούς θανάτους από καρδιακή προσβολή», πρόσθεσε στη συνέντευξη στην εφημερίδα Le Parisien που δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική της έκδοση.

Παράλληλα, και η Γερμανία «ψήνεται» τις τελευταίες μέρες, ενώ πολλοί έχουν επίσης βρει τραγικό θάνατο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Δεκάδες είναι τα θύματα από πνιγμό σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, με τις αρχές να κάνουν εκκλήσεις προς τους Γερμανούς πολίτες, να αποφεύγουν τις μετακινήσεις με συγκοινωνίες, να δροσίζονται συχνά και να μην υποτιμούν τον κίνδυνο στις λίμνες και στα ποτάμια, να μην μπαίνουν μόνοι στο νερό και να ψύχουν το σώμα τους σταδιακά πριν κολυμπήσουν.

Ο πιο ακραίος Ιούνιος στην ιστορία της Βρετανίας

Παράλληλα, και η Βρετανία πλήττεται από θερμοκρασίες που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν αδιανόητες καταγράφονται στη Βρετανία, ενώ τα νοσοκομεία βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και δημόσια κτήρια χωρίς κλιματισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιστορικός καύσωνας που έπληξε το Ηνωμένο Βασίλειο αυτή την εβδομάδα δοκίμασε τις αντοχές του συστήματος υγείας και των υποδομών της χώρας. Ο υδράργυρος έφτασε τους 37,3 βαθμούς Κελσίου, καταρρίπτοντας για τρίτη συνεχόμενη ημέρα το εθνικό ρεκόρ Ιουνίου.

Πολίτες και τουρίστες αναζητούν δροσιά σε πάρκα, ποτάμια ακόμη και συντριβάνια ενώ πολλοί κυκλοφορούν με φορητούς ανεμιστήρες, ομπρέλες και βεντάλιες. Οι πιο υψηλή θερμοκρασία στις ίδιες περιοχές είχε φτάσει τους 35,6 και είχε καταγραφεί το 1976.

Το ρεκόρ αυτό καταρρίφτηκε μέσα στην εβδομάδα, σημειώνοντας 36,1βαθμούς στη νότια Αγγλία και οι 36,7 βαθμοί στη νοτιοδυτική Αγγλία.

«Κόκκινος συναγερμός» σε 18 πόλεις στην Ιταλία

Και η Ιταλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ισχυρό κύμα καύσωνα, με 18 πόλειςνα τίθενται σε κόκκινο συναγερμό και τον υδράργυρο να αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου το διήμερο Κυριακής και Δευτέρας (28-29.06.2026).

Το κύμα καύσωνα συνεχίζεται και στην Ιταλία, όπου ακτιβιστές της Greenpeace, σε συνεργασία με συνδικάτα, δημοσιοποίησαν βίντεο από τη Ρώμη που δείχνει διανομείς και εργαζόμενους σε οικοδομές να εργάζονται υπό ακραίες θερμικές συνθήκες.

Οι θερμικές κάμερες κατέγραψαν θερμοκρασίες εδάφους από 36 έως και σχεδόν 100 βαθμούς Κελσίου, σε ημέρα κατά την οποία η ιταλική πρωτεύουσα βρισκόταν σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού.

Μέσα στις επόμενες μέρες, οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες που πλήττουν την Ευρώπη προβλέπεται να μετακινηθούν προς τα ανατολικά, εκθέτοντας150 εκατομμύρια ανθρώπους σε θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών.