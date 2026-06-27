Δολοφονία 15χρονου: Οι εξηγήσεις του 17χρονου για το μαχαίρι

Νέα στοιχεία από την κατάθεση του 17χρονου

Σημαντικά νέα στοιχεία προκύπτουν από την κατάθεση του 17χρονου καθ’ ομολογίαν δράστη της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα, με τους αστυνομικούς να συνεχίζουν τις έρευνες για να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες της αιματηρής συμπλοκής. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον ανήλικο. Κατά τους ισχυρισμούς του, το θύμα ήταν εκείνο που έβγαλε πρώτο μαχαίρι κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και ο ίδιος το άρπαξε, τραυματίζοντάς τον με σκοπό –όπως είπε– να αμυνθεί και όχι να του αφαιρέσει τη ζωή.

Ο 17χρονος φέρεται επίσης να κατέθεσε ότι, αμέσως μετά το περιστατικό, πέταξε το μαχαίρι σε κάδο απορριμμάτων. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο σημείο που υπέδειξε, ωστόσο το φονικό όπλο δεν εντοπίστηκε. Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι ο σουγιάς που είχε βρεθεί σε παρτέρι κοντά στον τόπο της συμπλοκής δεν είναι το μαχαίρι της δολοφονίας, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα της έρευνας.

Οι Αρχές εξετάζουν παράλληλα το ενδεχόμενο η φονική συμπλοκή να αποτελεί συνέχεια προγενέστερης αντιπαράθεσης ανάμεσα στις δύο παρέες. Σύμφωνα με την έρευνα, ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους είχαν συμμετάσχει και σε προηγούμενο επεισόδιο, ενώ ερευνάται αν η επίθεση συνδέεται με αντίποινα μεταξύ των δύο ομάδων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί επτά άτομα, ενώ οι αστυνομικοί έχουν ταυτοποιήσει συνολικά 17 εμπλεκόμενους στη συμπλοκή και συνεχίζουν την αναζήτηση των υπολοίπων. Για την ανασύνθεση των γεγονότων αξιοποιείται βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, καθώς και οι καταθέσεις των παρόντων στο επεισόδιο.