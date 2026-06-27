Λιβαδειά: «Μου έλεγαν “πάνε όλα καλά μην ανησυχείς”» - Συγκλονίζει ο σύζυγος της 35χρονης

Συγκλονίζει ο σύζυγος της 35χρονης, η οποία κατέληξε λίγες ώρες μετά την γέννηση του δεύτερου παιδιού της.

Η άτυχη γυναίκα πήγε την περασμένη Τετάρτη στο νοσοκομείο της Λιβαδειάς για να γεννήσει με προγραμματισμένη καισαρική. Γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι, ωστόσο, η 35χρονη παρουσίασε επιπλοκές και είχε ακατάσχετη αιμορραγία, με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε χειρουργείο. Δυστυχώς οι γιατροί δεν κατάφεραν να περιορίσουν την αιμορραγία.

Η 35χρονη διασωληνώθηκε και διακομίστηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου τελικά πέθανε από ακατάσχετη αιμορραγία.

Η νεαρή μητέρα, που άφησε πίσω της ένα 8χρονο παιδί, δεν πρόλαβε να κρατήσει στην αγκαλιά της το δεύτερο μωράκι της. Στο νοσοκομείο διεξάγεται ΕΔΕ για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία.

Απαρηγόρητος ο σύζυγός της

Απαρηγόρητος ο σύζυγός της μιλώντας στο MEGA καταγγέλλει ότι δεν είχε καμία ενημέρωση από τους γιατρούς στο νοσοκομείο της Λιβαδειάς.

«Στο νοσοκομείο της Λιβαδειάς μου ‘λέγαν “πάνε όλα καλά μην ανησυχείς”. Δεν μου είχαν δώσει την παραμικρή αφορμή για να ανησυχώ. Ξαφνικά φεύγουμε για το Θριάσιο και στις τρεις η ώρα μαθαίνω ότι στη Λιβαδειά της είχαν αφαιρέσει την μήτρα. Την είχαν αφαιρέσει χωρίς εγώ να ξέρω τίποτα. Να περιμένω από τις επτά η ώρα μέχρι τις τρεις και να μην ξέρω τι γίνεται», λέει αρχικά ο σύζυγος της 35χρονης.

Οι γιατροί στο Θριάσιο έδωσαν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. Ήταν όμως ήδη πολύ αργά. Δώδεκα ώρες αργότερα, η 35χρονη άφησε την τελευταία της πνοή.

«Αν γίνουν αυτά που γίναν στη γυναίκα μου θα πεθάνουν κι άλλες γυναίκες σε αυτό το νοσοκομείο. Την πήγα τη γυναίκα να γεννήσει και έφερα μόνο το μωρό», σημειώνει ο σύζυγός της.