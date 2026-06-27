Ηράκλειο: Δύο συλλήψεις για τον θανάσιμο τραυματισμό της 43χρονης σε σκοπευτήριο

Μουδιασμένη” παραμένει η κοινωνία του Ηρακλείου, μετά τον θάνατο της 43χρονης γυναίκας, η οποία νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου τραυματίστηκε θανάσιμα από πυροβολισμό, στο σκοπευτήριο Μαλεβιζιου.

Οι αρχές εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο αυτοπυροβολισμού, ενώ πληροφορίες που μεταδίδει το cretalive αναφέρουν ότι για το εν λόγω περιστατικό συνελήφθησαν δύο υπεύθυνοι του σκοπευτηρίου. Πρόκειται για τον πρόεδρο και τον έφορο οπλισμού που θα οδηγηθούν αύριο ενώπιον των εισαγγελικών Αρχών.

Πώς έγινε το περιστατικό

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η 43χρονη πήγε το πρωί, πρώτη φορά στο σκοπευτήριο και έλαβε προσωρινή άδεια.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο τραυματισμός της σημειώθηκε παρουσία υπευθύνου του σκοπευτηρίου, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο σκόπιμου αυτοπυροβολισμού.

Σύμφωνα με διασώστες του ΕΚΑΒ, τους οποίους επικαλείται το τοπικό μέσο NeaKriti.gr, η νεαρή γυναίκα, η οποία έχει καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, έλαβε το όπλο για να πραγματοποιήσει βολή.

Λίγες στιγμές όμως πριν από το συμβάν, φέρεται να είπε στον υπεύθυνο της πίστας: «Πήγαινε πιο πίσω, με αγχώνεις».