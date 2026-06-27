Σε ένα 24ωρο εκδηλώθηκαν 32 αγροτοδασικές φωτιές

Αντιμέτωπες με πολλές ταυτόχρονες πυρκαγιές, σε πολλές περιοχές της χώρας, βρέθηκαν σήμερα οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν ιδιαίτερα το έργο της κατάσβεσης και να βοηθούν στην γρήγορη εξάπλωση των δασικών πυρκαγιών.

Σημειώνεται ότι ο κρατικός μηχανισμός έχει τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα ενόψει του κρίσιμου Σαββατοκύριακου, καθώς η σημερινή ήταν η πρώτη ημέρα της νέας περιόδου με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για εκτεταμένες περιοχές της χώρας.

Από χθες, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είχε εκδώσει Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς με πολύ υψηλό κίνδυνο (κατηγορία 4) για περιοχές της Αττικής, της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας και του Βορείου Αιγαίου, ενώ είχε ενημερώσει εγκαίρως όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους, προκειμένου να τεθούν σε αυξημένη ετοιμότητα.

Παράλληλα, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Πυροσβεστικό Σώμα τέθηκε σε κατάσταση μερικής επιφυλακής, με διασπορά δυνάμεων των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), του Μηχανοκίνητο Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ), εντατικοποίηση των περιπολιών και ανάπτυξη εναέριων έμφορτων περιπολιών, καθώς και περιπολικών οχημάτων στις περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό για τις ημέρες επαπειλούμενου κινδύνου.

Μήνυμα αυξημένης προσοχής είχε απευθύνει και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος έκανε λόγο για δύσκολες ημέρες και κάλεσε τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη υπευθυνότητα, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια, επισημαίνοντας ότι η αυξημένη προσοχή απαιτείται τόσο για το Σάββατο όσο και για την Κυριακή.

32 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ένα 24ωρο

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου 24ώρου εκδηλώθηκαν 32 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, μεταξύ των οποίων στην Εύβοια, την Άρτα, τη Σαλαμίνα, τη Ρόδο, την Ελευσίνα, την Ορεστιάδα, τη Στυλίδα, δύο στη Ναύπακτο και δύο στη Βοιωτία.

Οι σημαντικότερες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα σε περιοχές πολύ υψηλού κινδύνου και αντιμετωπίστηκαν με άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων, τονίζουν οι ίδιες πηγές ενημέρωσης.

Στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας κινητοποιήθηκαν αρχικά 51 πυροσβέστες, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν σε 70 πυροσβέστες με τρεις ομάδες της 4ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, τρία αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, ενώ εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112 για την περιοχή. Η πυρκαγιά τέθηκε σε ύφεση χωρίς ενεργό μέτωπο.

Λίγη ώρα αργότερα εκδηλώθηκε δεύτερη πυρκαγιά στην Πέτρα Βοιωτίας, όπου επιχειρούσαν έως και 45 πυροσβέστες, δύο ομάδες της 4ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Για την προστασία των πολιτών εκδόθηκε μήνυμα 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων προς τη Λιβαδειά, ενώ και αυτή η πυρκαγιά τέθηκε σε ύφεση χωρίς ενεργό μέτωπο.

Στο Σπαθάρι Ευβοίας κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες, μία ομάδα της 20ής ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα, οκτώ αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, με συνεχή εικόνα από drone του ΕΣΚΕΔΙΚ, ενώ η πυρκαγιά οριοθετήθηκε.

Στη Βλαχέρνα Άρτας επιχείρησαν έως και 29 πυροσβέστες, μία ομάδα της 5ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ οχήματα, πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, με συνεχή εναέρια επιτήρηση μέσω drone.

Παράλληλα, στη Νέα Βύσσα Έβρου κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης το ΕΣΚΕΔΙΚ είχε συνεχή εικόνα μέσω drone επιτήρησης, ενώ δεν απειλήθηκαν κατοικίες ή υποδομές.

Παράλληλα, δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη Ναύπακτο, στην Κάτω Μαμουλάδα και στα Κρυονέρια, όπου αναπτύχθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ στη Στυλίδα η πυρκαγιά οριοθετήθηκε σε λιγότερο από δύο ώρες, παρά τους ισχυρούς ανέμους που επικρατούσαν στην περιοχή.

Η άμεση κινητοποίηση του επιχειρησιακού μηχανισμού, η προληπτική ανάπτυξη δυνάμεων, η αξιοποίηση των εναέριων μέσων και των drones επιτήρησης, καθώς και η έγκαιρη έκδοση μηνυμάτων του 112, συνέβαλαν ώστε οι πυρκαγιές να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά και να τεθούν υπό έλεγχο, χωρίς να εξελιχθούν σε μεγάλα συμβάντα, τονίζουν οι ίδιες πηγές.

Πτώσεις δέντρων στην Αττική

Την ίδια ώρα στην Περιφέρεια Αττικής προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι, με τουλάχιστον 46 περιστατικά παροχής βοηθείας (κοπές δέντρων – αφαιρέσεις αντικειμένων).

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Κυριακή

Για αύριο, Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς προβλέπει εκ νέου πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4) για την Αττική (συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων), τη Στερεά Ελλάδα (Βοιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια και Σκύρο), το Βόρειο Αιγαίο (Λέσβο και Χίο), την Πελοπόννησο και τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας, ενώ υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 3) προβλέπεται και σε αρκετές ακόμη περιοχές της χώρας.

Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί εκ νέου τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και αποφεύγοντας κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια.