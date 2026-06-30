Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου 2026

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά
Την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 η Εκκλησία τιμά τη Σύναξη των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων, οπότε γιορτάζουν τα εξής ονόματα:Απόστολος, Τόλης, Αποστολία, Λία, Μελίτων, Μελίτωνας
Η εορτή αυτή είναι αφιερωμένη και στους 12 Μαθητές του Χριστού ως σύνολο.
Λόγω της ημέρας, σε πολλές περιοχές της Ελλάδας γίνονται μεγάλα πανηγύρια σε ναούς των Αγίων Αποστόλων.
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