Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου 2026

Την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 η Εκκλησία τιμά τη Σύναξη των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων, οπότε γιορτάζουν τα εξής ονόματα:Απόστολος, Τόλης, Αποστολία, Λία, Μελίτων, Μελίτωνας

Η εορτή αυτή είναι αφιερωμένη και στους 12 Μαθητές του Χριστού ως σύνολο.

Λόγω της ημέρας, σε πολλές περιοχές της Ελλάδας γίνονται μεγάλα πανηγύρια σε ναούς των Αγίων Αποστόλων.