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Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου 2026

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου 2026

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά

Την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 η Εκκλησία τιμά τη Σύναξη των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων, οπότε γιορτάζουν τα εξής ονόματα:Απόστολος, Τόλης, Αποστολία, Λία, Μελίτων, Μελίτωνας

Η εορτή αυτή είναι αφιερωμένη και στους 12 Μαθητές του Χριστού ως σύνολο.

Λόγω της ημέρας, σε πολλές περιοχές της Ελλάδας γίνονται μεγάλα πανηγύρια σε ναούς των Αγίων Αποστόλων.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Εορτολόγιο
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