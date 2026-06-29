Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά
Στις 29 Ιουνίου 2026 γιορτάζουν οι Πέτρος, Πετρής, Πετράς, Πετράκης, Πετρουλάς, Πετρίνος, Πέτρα, Πετρούλα, Πετρία και Παύλος, Παυλίνα.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την εορτή των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.
Αναλυτικά τα ονόματα που γιορτάζουν:
Πέτρος (και Πέτρα, Πετρούλα)
Η ημέρα αυτή αποτελεί μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας και είναι επίσημη νηστεία (αν και η νηστεία των Αγίων Αποστόλων λήγει την ημέρα αυτή)
Παύλος (και Παυλίνα)
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