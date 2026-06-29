Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026

Στις 29 Ιουνίου 2026 γιορτάζουν οι Πέτρος, Πετρής, Πετράς, Πετράκης, Πετρουλάς, Πετρίνος, Πέτρα, Πετρούλα, Πετρία και Παύλος, Παυλίνα.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την εορτή των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.

Αναλυτικά τα ονόματα που γιορτάζουν:

Πέτρος (και Πέτρα, Πετρούλα)

Η ημέρα αυτή αποτελεί μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας και είναι επίσημη νηστεία (αν και η νηστεία των Αγίων Αποστόλων λήγει την ημέρα αυτή)

Παύλος (και Παυλίνα)