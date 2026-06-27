Παντρεύτηκαν Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο

Μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της κοινής τους πορείας έζησαν απόψε η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα, οι οποίοι αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης σε μια λαμπερή τελετή στην Πάρο, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς και στενούς φίλους.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο πολυτελές resort Mar Azul, όπου οι καλεσμένοι είχαν αρχίσει να καταφθάνουν από νωρίς το απόγευμα. Η Αθηνά Οικονομάκου, ντυμένη στα λευκά, έφτασε συνοδευόμενη από τον αδερφό της, ενώ ο Μπρούνο Τσερέλα την περίμενε γονατιστός.

Το ζευγάρι αγκαλιάστηκε και φιλήθηκε, ενώ η γνωστή ηθοποιός συγκινήθηκε και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Μέσω μικροφώνου η Αθηνά Οικονομάκου είπε για τον Μπρούνο Τσερέλα πως «με αγκάλιασε» και «με εμπιστεύτηκε». «Ευχαριστώ πολύ που ανήκω σε πολύ μεγάλη, υγιή, αγαπημένη οικογένεια που το είχα πολύ μεγάλη ανάγκη, περισσότερο από όσο νόμιζα», συμπλήρωσε.