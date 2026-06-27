Σερβία: Παραιτείται ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς - Ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές

Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε το Σάββατο ότι θα παραιτηθεί εντός εβδομάδων και ανακοίνωσε πρόωρες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές.

Η ανακοίνωση του Βούτσιτς ήρθε μετά από ενάμιση χρόνο διαμαρτυριών κατά της διαφθοράς, με επικεφαλής φοιτητές, που σάρωσαν όλη τη χώρα, μετά την κατάρρευση τέντας σε σιδηροδρομικό σταθμό στo Νόβι Σαντ, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 16 άνθρωποι.

«Θα είμαι πρόεδρος μόνο για μερικές εβδομάδες και μετά θα παραιτηθώ», δήλωσε ο Βούτσιτς στους υποστηρικτές του σε συγκέντρωση στο Βελιγράδι. Η δεύτερη και τελευταία θητεία του Βούτσιτς λήγει στα μέσα του 2027.

Ο Βούτσιτς δήλωσε επίσης ότι θα βοηθήσει το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα του να κερδίσει τις εκλογές, συμπεριλαμβανομένων των πρόωρων βουλευτικών εκλογών, που αρχικά είχαν οριστεί για το 2027. Δεν διευκρίνισε πότε θα παραιτηθεί ούτε πότε θα διαλύσει το κοινοβούλιο, προϋπόθεση για πρόωρες βουλευτικές εκλογές.