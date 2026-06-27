Λευκάδα: Νεκρή 50χρονη Ιταλίδα μετά από τραυματισμό σε ιστιοφόρο

Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή του Καλάμου Λευκάδας, με θύμα μία 50χρονη υπήκοο Ιταλίας, η οποία επέβαινε σε ιστιοφόρο με ιταλική σημαία.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η γυναίκα υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι, υπό συνθήκες που διερευνώνται. Αμέσως κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του Λιμενικού, με περιπολικό σκάφος και όχημα από ξηράς να σπεύδουν στο σημείο για την παροχή βοήθειας.

Το ιστιοφόρο οδηγήθηκε με τη συνοδεία περιπολικού σκάφους στη μαρίνα Λευκάδας, όπου ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε την 50χρονη και τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Το Λιμεναρχείο Λευκάδας έχει αναλάβει την προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.