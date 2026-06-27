Καύσωνας στη Γερμανία: Νεκρό 6χρονο αγόρι σε λίμνη - Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης

Η ακραία ζέστη που πλήττει τη Γερμανία συνεχίζει να προκαλεί σοβαρές συνέπειες, με νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας, θανατηφόρα περιστατικά σε λίμνες και ποτάμια, αλλά και προβλήματα στις μεταφορές και τις οδικές υποδομές.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η θερμοκρασία έφτασε σήμερα τους 41,5 βαθμούς Κελσίου στο Μέρκεν-Ντρέβιτς της Σαξονίας-Άνχαλτ, ξεπερνώντας το χθεσινό ιστορικό υψηλό των 41,3 βαθμών που είχε καταγραφεί στο Ζααρμπρίκεν.

Νεκρό 6χρονο αγόρι σε λίμνη

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση ενός εξάχρονου αγοριού, το οποίο αγνοούνταν στη λίμνη Χέρνε της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Σύμφωνα με την BILD, το παιδί εντοπίστηκε νεκρό, ενώ δεν γνώριζε κολύμπι.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά θανατηφόρων δυστυχημάτων που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας της προσπάθειας πολιτών να δροσιστούν στα νερά λιμνών και ποταμών.

Στην ίδια περιοχή, την περασμένη εβδομάδα έχασαν τη ζωή τους ένας 16χρονος, καθώς και δύο αδέλφια ηλικίας 14 και 19 ετών. Παράλληλα, ένας 20χρονος ανασύρθηκε νεκρός από το κανάλι Ρήνου-Χέρνε, όπου είχε βουτήξει μετά την προπόνησή του στο τρέξιμο, ενώ ακόμη πέντε άνθρωποι πνίγηκαν σε περιοχές όπως το Έσσεν, το Χέξτερ, το Πάντερμπορν, το Ζάσενμπεργκ, το Κλέβε και στη λίμνη Τσούλπιχ.

Αυξάνονται οι πνιγμοί

Η Γερμανική Ένωση Ναυαγοσωστών (DLRG) κατέγραψε το 2025 συνολικά 393 πνιγμούς, αριθμό μειωμένο κατά 18 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι 282 από αυτούς σημειώθηκαν σε ποτάμια και λίμνες.

Ο περσινός Ιούνιος ήταν ο πιο θανατηφόρος μήνας, με 69 θύματα, ενώ το 82% των ανθρώπων που πνίγηκαν ήταν άνδρες.

Ο ερευνητής του Κέντρου Harding για την Παιδεία σε Θέματα Κινδύνου, Φέλιξ Ρέμπιτσεκ, εξήγησε στον τηλεοπτικό σταθμό n-tv ότι «Οι άνδρες έχουν υψηλότερη ανοχή στον κίνδυνο, ενώ παίζει ρόλο και η συμπεριφορά τους πριν μπουν στο νερό», επισημαίνοντας ότι είναι συχνότερο να κολυμπούν έχοντας προηγουμένως καταναλώσει αλκοόλ.

Η DLRG καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν την κολύμβηση μόνοι τους, να ψύχουν σταδιακά το σώμα τους πριν μπουν στο νερό και υπενθυμίζει ότι «Τα ποτάμια και οι λίμνες συχνά φαίνονται ακίνδυνα, αλλά μπορούν να γίνουν απειλητικά για τη ζωή μέσα σε δευτερόλεπτα».

Προβλήματα σε τρένα και δρόμους

Οι ακραίες θερμοκρασίες προκαλούν σοβαρές δυσκολίες και στις μεταφορές.

Οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι (DB) συνέστησαν στους επιβάτες να αποφύγουν τα μη απαραίτητα ταξίδια με τρένα μεγάλων αποστάσεων και περιφερειακά δρομολόγια.

«Παρακαλούμε αποφύγετε όλα τα μη απαραίτητα ταξίδια με τρένα μεγάλων αποστάσεων και περιφερειακά», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας, εξηγώντας ότι οι υποδομές επηρεάζονται έντονα από τον πρωτοφανή καύσωνα.

Η DB έχει επίσης ανακοινώσει ότι εισιτήρια για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων έως και τις 30 Ιουνίου μπορούν να ακυρωθούν χωρίς χρέωση, εφόσον είχαν αγοραστεί πριν από τις 23 Ιουνίου.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε αρκετές περιοχές της χώρας έχουν εμφανιστεί ρωγμές στο οδόστρωμα, ενώ ειδικά συνεργεία ψεκάζουν τους δρόμους με νερό προκειμένου να περιοριστεί η υπερθέρμανση της ασφάλτου.

Στο Βερολίνο, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δύο οχήματα εκτόξευσης νερού θα χρησιμοποιηθούν για τη δροσιά πολυσύχναστων σημείων της πόλης, ενώ αντίστοιχα μέτρα λαμβάνονται και σε αεροδρόμια, ώστε να αποφευχθούν ζημιές στους διαδρόμους απογείωσης και προσγείωσης.

Ρεκόρ θερμοκρασίας και σε Αυστρία και Ελβετία

Η ακραία ζέστη δεν περιορίζεται στη Γερμανία.

Νέο ιστορικό ρεκόρ σημειώθηκε και στην Αυστρία, όπου η θερμοκρασία έφτασε τους 38,7 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή Μπαντ Ντόιτς-Άλτενμπουρκ, κοντά στα σύνορα με τη Σλοβακία.

Αντίστοιχα, στην Ελβετία η Βασιλεία κατέγραψε νέο ρεκόρ με 39 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας το προηγούμενο ιστορικό υψηλό των 36,9 βαθμών που είχε σημειωθεί το 1947.