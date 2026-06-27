Βενεζουέλα: Μειώνονται οι ελπίδες για τους αγνοούμενους μετά τους φονικούς σεισμούς - Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες Ελλήνων

Στο έδαφος, οι διασώστες συνδυάζουν τις παραδοσιακές μεθόδους με τα σύγχρονα μέσα, χρησιμοποιώντας ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους αλλά και ευαίσθητους αισθητήρες ήχου για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Ταυτόχρονα, βαριά σκαπτικά μηχανήματα εργάζονται πυρετωδώς για τη διάνοιξη διόδων στα σημεία όπου μέχρι πρότινος ορθώνονταν συγκροτήματα κατοικιών.

Την ίδια ώρα, οι επικεφαλής των επιχειρήσεων αξιοποιούν δορυφορικές λήψεις υψηλής ευκρίνειας. Συγκρίνοντας το ανάγλυφο της περιοχής πριν και μετά τη διπλή σεισμική δόνηση, οι αρχές αποκτούν ξεκάθαρη εικόνα για τα οικοδομικά τετράγωνα που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, γεγονός που τους επιτρέπει να ιεραρχούν τις προτεραιότητες των ερευνών. Οι εικόνες αυτές αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, καθώς δεκάδες πολυώροφα κτίρια έχουν μετατραπεί σε σωρούς από μπάζα.

Πάνω από τις ισοπεδωμένες γειτονιές της Λα Γκουάιρα επιχειρούν συνεχώς drones, τα οποία είναι εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες. Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη σαρώνουν τα χαλάσματαγια τον εντοπισμό σηματων θερμότητας, ενώ παράλληλα σχεδιάζουν τρισδιάστατες απεικονίσεις των γκρεμισμένων κτιρίων, καθοδηγώντας τα σωστικά συνεργεία στα σημεία όπου υπάρχουν οι περισσότερες πιθανότητες για την ανεύρεση επιζώντων.

Η γιγαντιαία επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης στις πληγείσες περιοχές έχει περάσει πλέον σε μια νέα φάση, με την ευρεία χρήση προηγμένων τεχνολογικών μέσων.

Ολόκληρα κτίρια κατέρρευσαν στη Λα Γουάιρα, στα βόρεια περίχωρα του Καράκας, από τους καταστροφικούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών την περασμένη Τετάρτη.

«Έως 6,76 εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν να έχουν πληγεί από τους καταστροφικούς σεισμούς που σημειώθηκαν στη Βενεζουέλα», μεταξύ αυτών δύο εκατομμύρια μονάχα στο Καράκας, επισήμανε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης των Ηνωμένων Εθνών, διευκρινίζοντας πως οι εκτιμήσεις του βασίζονται σε διαθέσιμα δημογραφικά δεδομένα και στην ανάλυση ζημιών.

Σχεδόν επτά εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν από τους δύο σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα, με σχεδόν 1000 νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους, εκτίμησαν σήμερα τα Ηνωμένα Έθνη.

Η Βενεζουέλα υποδέχθηκε 1.600 ξένους διασώστες

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε σήμερα πως 1.600 μέλη ομάδων διάσωσης από ξένες χώρες έχουν φθάσει στη χώρα για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις εντοπισμού επιζώντων από τους δίδυμους φονικούς σεισμούς.

Κάτοικοι και εθελοντές στη Λα Γουάιρα, έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό όπου τουλάχιστον 100 κτίρια, εκ των οποίων πολλές πολυώροφες πολυκατοικίες, καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές, καταγγέλλουν εδώ και ημέρες ελλείψεις σε βαρύ εξοπλισμό και μια περιορισμένη παρουσία επίσημων αξιωματούχων.

«Τις τελευταίες ώρες, η Βενεζουέλα υποδέχθηκε 17 πτήσεις που μετέφεραν περισσότερα από 1600 μέλη ομάδων διάσωσης και τις επόμενες 24 ώρες αναμένεται η άφιξη 25 επιπλέον πτήσεων», δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών, ο Όλιβερ Μπλάνκο.

«Ευχαριστούμε τη διεθνή κοινότητα για τη στήριξη και αλληλεγγύη της κατά τη διάρκεια αυτών των στιγμών αβεβαιότητας για τους πολίτες της Βενεζουέλας», πρόσθεσε ο Μπλάνκο σε ανάρτησή του στο Χ, νωρίς σήμερα το πρωί.

Διασώστες κατευθύνονται σε περιοχές γύρω από τη Λα Γουάρια και την πρωτεύουσα Καράκας, αν και χθες σε ορισμένα σημεία δεν υπήρχε επίσημη παρουσία καθώς οικογένειες και γείτονεςκατέβαλαν προσπάθειες να βρουν τους αγαπημένους τους μέσα στα συντρίμμια, σε πολλές περιπτώσεις σκάβοντας με τα χέρια τους.

Αξιωματούχοι έκλεισαν τον δρόμο μεταξύ της Λα Γουάιρα και του Καράκας χθες το βράδυ, λέγοντας πως η πυκνή κυκλοφορία εμποδίζει την ταχεία διέλευση των ασθενοφόρων και των ομάδων διάσωσης.

Πολίτες που δεν ανήκουν στις επίσημες ομάδες διάσωσης θα χρειαστούν διαπιστευτήρια για να περάσουν από τα μπλόκα και πολίτες που μίλησαν στο Ρόιτερς είπαν δεν τους επετράπη από την αστυνομία να χρησιμοποιήσουν τον κεντρικό δρόμο σήμερα το πρωί, την ώρα που σε έναν παράδρομο επικρατούσε κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Η κυβέρνηση είχε προηγουμένως ευχαριστήσει πολίτες που μετέφεραν βοήθεια, συχνά με μοτοσυκλέτες, σε πληγέντες. Η κρατική τηλεόραση της Βενεζουέλας πρόβαλε πλάνα με χιλιάδες ζευγάρια παπούτσια, ρούχα και άλλα είδη βοήθειας που συγκέντρωσε η κυβέρνηση.

Η ηλεκτροδότηση δεν είχε επανέλθει χθες στην περιοχή κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, στο Μορόν, όπως και στη Λα Γουάιρα, ωστόσο έχει αποκατασταθεί σε άλλα σημεία, με την πρόεδρο Ροντρίγκες να κάνει γνωστό πως το 60% της ηλεκτροδότησης έχει επανέλθει.

Αν και η κυβέρνηση λέει πως εκατοντάδες άνθρωποι αγνοούνται ή είναι παγιδευμένοι, περισσότερα από 54.000 ονόματα ανθρώπων έχουν εγγραφεί ως αγνοούμενοι σε έναν ιστότοπο που έχει δημιουργήσει η αντιπολίτευση της χώρας.

Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν πως οι άμεσες ζημίες από τους σεισμούς θα μπορούσαν να ανέλθουν σε 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αγωνιώδεις προσπάθειες για την ανεύρεση επιζώντων

Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι: ο απολογισμός του διπλού σεισμού στη Βενεζουέλα αυξάνεται ώρα με την ώρα και μαζί του μεγαλώνει η απόγνωση των κατοίκων για την περιορισμένη βοήθεια από τις αρχές.

Οι σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα με διαφορά λίγων δευτερολέπτων την Τετάρτη, σκόρπισαν τον θάνατο και την καταστροφή, ισοπεδώνονταςαμέτρητα κτίρια σε αρκετές περιοχές, ιδίως στη Λα Γουάιρα, μια παράκτια πόλη κοντά στην πρωτεύουσα Καράκας, όπου οι κάτοικοι καταγγέλλουν την ανεπαρκή ανταπόκριση του κρατικού μηχανισμού στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Ο αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα ανήλθε σε 920, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

Στη Γενεύη, ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ Τομ Φλέτσερ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων. «Πρόκειται για μια εξαιρετικά περίπλοκη επιχείρηση διάσωσης», σημείωσε, συμπληρώνοντας πως ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά.

Στη Λα Γουάιρα, πολλά κτίρια έχουν μετατραπεί σε τεράστιους σωρούς ερειπίων. Κάτοικοι και εθελοντές καταβάλλουν αγωνιώδεις προσπάθειες για τον εντοπισμό επιζώντων στα χαλάσματα. Απευθύνουν εκκλήσεις για εξοπλισμό προκειμένου να κόψουν χαλύβδινες ράβδους και να μετακινήσουν τεράστιους ογκόλιθους.

Ο Μάρλον Οτσόα επέζησε από την κατάρρευση κτιρίου. «Ψάχνω τη μητέρα μου, τη γυναίκα μου και τον γιο μου», δήλωσε. «Χρειαζόμαστε βοήθεια! Υπάρχουν άνθρωποι ζωντανοί» και «δεν έχουμε τα εργαλεία» που απαιτούνται για να τους ανασύρουμε από τα ερείπια, τόνισε.

Διεθνής βοήθεια

Σχεδόν 48 ώρες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς, ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγείσες περιοχές της Βενεζουέλας, όπου το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι θα αναπτύξουν μια αποστολή 250 μελών στην πληγείσα ζώνη, αφού προσέφεραν 150 εκατομμύρια δολάρια και έστειλαν στην περιοχή δύο πολεμικά πλοία, μεταγωγικά αεροσκάφη και ελικόπτερα.

Σωστικά συνεργεία από το Ελ Σαλβαδόρ, το Μεξικό, την Κολομβία και την Ελβετία ήταν από τα πρώτα που έφθασαν στη Βενεζουέλα.

Μπροστά από ένα συγκρότημα πολυκατοικιών που ισοπεδώθηκε στη Λα Γουάιρα, ο επικεφαλής μιας ομάδας διασωστών από τη Χιλή, ο Ναντιομάρ Πολάνκο, εκτίμησε ότι υπάρχουν «δυστυχώς, ελάχιστες ελπίδες να βρεθούν επιζώντες». Οι διασώστες της ομάδας του ήταν οι πρώτοι που έφτασαν στο σημείο και πλέον επικεντρώνονται στην αναζήτηση και την ανάσυρση «ανθρώπων που είναι ήδη νεκροί», πρόσθεσε.

Τουλάχιστον 28 άνθρωποι πορτογαλικής καταγωγής, δύο Βραζιλιάνοι, ένας Ιταλοβενεζουελάνος και δύο Κινέζοι είναι μεταξύ των νεκρών. Η Ισπανία έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο πέντε πολιτών της.

«Άχρηστες» οι αρχές

Στη Λα Γουάιρα, όπου βρίσκεται το κύριο αεροδρόμιο της χώρας, το οποίο τέθηκε εκτός λειτουργίας λόγω των σεισμών, ορισμένοι κάτοικοι προσπαθούν να ξεθάψουν οι ίδιοι τους συγγενείς τους από τα ερείπια.

«Είναι εκεί», φώναζε με λυγμούς ο Αλεσάνδρο ντελ Γιουδίτσε, ένας 23χρονος που προσπαθούσε να βρει τον πατέρα του κάτω από ένα βουνό ερειπίων. Απεγνωσμένη η γιαγιά του, Αμπάρο, έσκαβε με γυμνά χέρια για να βρει τον γιο της. «Υπάρχουν πολλοί τσιμεντόλιθοι, δεν μπορούμε να τους σηκώσουμε με τα χέρια», ψέλλισε αδύναμη.

«Οι αρχές είναι άχρηστες... Ο στρατός θα έπρεπε να είναι εδώ, με όσα μηχανήματα διαθέτει», κατήγγειλε ο Άρχενις Μέντες, κάτοικος της περιοχής.

Αφού επισκέφθηκε τη Λα Γουάρια την Πέμπτη, η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες, η οποία ανέλαβε την εξουσία τον Ιανουάριο μετά την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο, πήγε χθες Παρασκευή σε μια εύπορη συνοικία της πρωτεύουσας Καράκας όπου κατέρρευσε ένα κτίριο κι έγινε δεκτή με αποδοκιμασίες. «Αρκετά με την πολιτική εκστρατεία εν μέσω μιας τραγωδίας όπως αυτή που βιώνουμε», της φώναξαν συγγενείς εγκλωβισμένων στα ερείπια του κτιρίου, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP.

Μια χαραμάδα ελπίδας γεννήθηκε μέσα στην τραγωδία που πλήττει τη Βενεζουέλα, καθώς ένα νεογέννητο μωρό ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια κτιρίου που κατέρρευσε. Το βρέφος, μόλις 18 μηνών, παρέμεινε εγκλωβισμένο για 32 ώρες μετά τις δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις που ισοπέδωσαν περιοχές της χώρας.

Αγώνας δρόμου με τον χρόνο στα ερείπια της Βενεζουέλας

Οι ελπίδες για την ανεύρεση επιζώντων λιγοστεύουν όσο περνούν οι ώρες, όμως τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να επιχειρούν στα συντρίμμια χωρίς σταματημό. Κάθε στιγμή απόλυτης σιγής που επιβάλλεται στο πεδίο για την ακρόαση τυχόν εγκλωβισμένων, κάθε ένδειξη από τις θερμικές κάμερες των drones και κάθε νέα δορυφορική λήψη αποτελούν κρίσιμα στοιχεία που μπορούν να καθοδηγήσουν τους διασώστες σε ανθρώπους που άντεξαν.

Το μέγεθος της προσπάθειας αποτυπώνεται και στις δηλώσεις των αξιωματούχων της χώρας. Ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Χόρχε Ροντρίγκες, υπογράμμισε τη σημασία των ερευνών αναφέροντας ότι «κάθε άνθρωπος που σώζεται αποτελεί ένα θαύμα».

Σε μια δραματική συγκυρία όπου ο χρόνος κυλά πλέον αντίστροφα, χιλιάδες οικογένειες εξακολουθούν να περιμένουν ένα τέτοιο θαύμα, αναζητώντας τους δικούς τους ανθρώπους μέσα στα χαλάσματα.