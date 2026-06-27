Πάτρα: Φωτιά σε κολώνα ηλεκτροδότησης στο Ακταίο

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα στην περιοχή του Ακταίου, όταν φωτιά εκδηλώθηκε σε κολώνα ηλεκτροδότησης που βρίσκεται στην οδό Αγίας Βαρβάρας, σε μικρή απόσταση από κατοικίες.

Κάτοικοι της περιοχής αντιλήφθηκαν τη φωτιά και ειδοποίησαν αμέσως την Πυροσβεστική, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούσαν δημιουργούσαν αυξημένο κίνδυνο επέκτασης των φλογών.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα και οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας δυσάρεστες εξελίξεις.

Παράλληλα, δύναμη της Αστυνομίας απέκλεισε προληπτικά την περιοχή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων και των διερχόμενων πολιτών, ενώ τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά παραμένουν υπό διερεύνηση.