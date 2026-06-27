Δολοφονία 17χρονου στις Σέρρες: Ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση ο 16χρονος

Ένοχο για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο έκρινε το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων τον 16χρονο κατηγορούμενο για το θάνατο του 17χρονου Άγγελου παραμονές Θεοφανίων του 2026.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, στον 16χρονο επιβλήθηκε κάθειρξη 10 ετών, που είναι η μέγιστη των ποινών.

Την ενοχή του κατηγορούμενου με το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, άρθρο 299 του Ποινικού Κώδικα είχε ζητήσει η εισαγγελέας.

Στην απολογία του ο 16χρονος παραδέχθηκε ότι χτύπησε τον Άγγελο αλλά όπως είπε τα χτυπήματα του δεν ήταν τέτοια που να επιφέρουν τον θάνατο.

«Ήθελα να τον χτυπήσω αλλά όχι να τον σκοτώσω», φέρεται να είπε ο 16χρονος.