Κεφαλονιά: Ομπρέλα παρασύρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και τραυμάτισε 57χρονη λουόμενη

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι στην παραλία της Λούρδας στην Κεφαλονιά, όταν οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούσαν στην περιοχή προκάλεσαν την αποκόλληση αντικειμένων από την παραλία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των Αρχών, μία ομπρέλα θαλάσσης παρασύρθηκε από τον αέρα και χτύπησε στα πλευρά μία 57χρονη λουόμενη, υπήκοο Ηνωμένου Βασιλείου, προκαλώντας της τραυματισμό.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη γυναίκα και τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.

Για το περιστατικό έχει ξεκινήσει προανάκριση από το Λιμεναρχείο Κεφαλονιάς, το οποίο εξετάζει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο τραυματισμός.