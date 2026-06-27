Ο Κώστας Καρπέτας εντάσσεται στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα

Ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει στον νέο πολιτικό οργανισμό που συγκροτεί ο πρώην πρωθυπουργό
Ένα ακόμη πολιτικό πρόσωπο από τη Δυτική Ελλάδα προστίθεται στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
Ο Κώστας Καρπέτας, επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, εντάσσεται στον πολιτικό οργανισμό που δημιουργεί ο πρώην πρωθυπουργός.
Η συμμετοχή του σηματοδοτεί τη συνέχιση της ενεργής παρουσίας του στον δημόσιο βίο, αξιοποιώντας την εμπειρία που έχει αποκτήσει τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και στην πολιτική ζωή της περιοχής.
Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της διεύρυνσης του νέου πολιτικού φορέα, στον οποίο συμμετέχουν στελέχη από διαφορετικούς χώρους της κεντροαριστεράς και της αυτοδιοίκησης, ενόψει της οργανωτικής του συγκρότησης.
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