Ο Κώστας Καρπέτας εντάσσεται στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα

Ένα ακόμη πολιτικό πρόσωπο από τη Δυτική Ελλάδα προστίθεται στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Κώστας Καρπέτας, επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, εντάσσεται στον πολιτικό οργανισμό που δημιουργεί ο πρώην πρωθυπουργός.

Η συμμετοχή του σηματοδοτεί τη συνέχιση της ενεργής παρουσίας του στον δημόσιο βίο, αξιοποιώντας την εμπειρία που έχει αποκτήσει τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και στην πολιτική ζωή της περιοχής.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της διεύρυνσης του νέου πολιτικού φορέα, στον οποίο συμμετέχουν στελέχη από διαφορετικούς χώρους της κεντροαριστεράς και της αυτοδιοίκησης, ενόψει της οργανωτικής του συγκρότησης.