Μαρία Σάκκαρη για Κωνσταντίνο Μητσοτάκη: «Είναι μοναδικός» - Η εξομολόγηση για το γάμο τους

Η Μαρία Σάκκαρη μετράει αντίστροφα για μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής της και συγκεκριμένα για το γάμο με τον σύντροφό της, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Η Ελληνίδα τενίστρια μίλησε για τις προετοιμασίες του γάμου τους, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για τη μεγάλη μέρα.

Σε ερώτηση για το πότε κατάλαβε ότι είναι ο «ένας και μοναδικός», η Μαρία Σάκκαρη απάντησε: «Ήταν πολύ καιρό πριν. Τους πρώτους τρεις, τέσσερις μήνες της σχέσης μας. Στην πραγματικότητα ήρθε να με δει να παίζω στο French Open το 2021.

Το να φτιάχνεις αναμνήσεις από την αρχή της σχέσης σου είναι πολύ σημαντικό και μας δένουν πολύ σημαντικές στιγμές. Και εκείνο το καλοκαίρι που ήμασταν μαζί στην Κρήτη ένιωσα πως “θεέ μου δεν θέλω να τον χάσω αυτό τον τύπο ποτέ στη ζωή μου”. Είναι ο μοναδικός. Του είπα πως είμαι ερωτευμένη μαζί του από όταν ξεκινήσαμε να βγαίνουμε επίσημα. Ένιωθα πως είχε κάτι διαφορετικό επάνω του. Όταν ξέρεις, ξέρεις και εγώ ήξερα. Είμαι πολύ τυχερή.

Άσε μην τα ρωτάς. Ξέρεις πώς είναι οι ελληνικοί γάμοι. Ετοιμάζουμε ένα “μικρό” γάμο με 500–600 καλεσμένους. Θα είναι ωραία και είμαι τόσο ενθουσιασμένη».