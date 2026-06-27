Χιλιάδες σκούτερ στο ιστορικό κέντρο της Ρώμης για τα 80ά γενέθλια της Vespa

Πάνω από 10.000 σκούτερ Vespa κατέκλυσαν σήμερα, Σάββατο, τους δρόμους γύρω από το Κολοσσαίο και τη Ρωμαϊκή Αγορά, για τα 80ά γενέθλια του εμβληματικού ιταλικού δίκυκλου.

Οι δρόμοι της Αιώνιας Πόλης γέμισαν από λάτρεις της Vespa που κατέφτασαν από ολόκληρο τον κόσμο για να τιμήσουν το θρυλικό σκούτερ, το οποίοι πολλοί θεωρούν διαχρονικό σύμβολο.

Για μία ημέρα, ακόμη και οι Ferrari και Ducati πέρασαν σε δεύτερη μοίρα, καθώς το μικρό σκούτερ έκλεψε την παράσταση.

«Το πάθος για τη Vespa είναι πάθος για το ιταλικό στιλ, την ελευθερία, τη δεκαετία του ’60», ανέφερε η Ναταλί Ντανάντ, συνταξιούχος από τη Γαλλία που γιόρταζε ταυτόχρονα και τα 61α γενέθλιά της. «Το λατρεύω», πρόσθεσε.

Το δίτροχο «που προκαλεί χαμόγελα»

Η Vespa έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από την ταινία «Διακοπές στη Ρώμη» (1953), όταν ο Γκρέγκορι Πεκ έκανε μία ρομαντική βόλτα την Οντρεϊ Χέπμπορν στο κέντρο της ιταλικής πρωτεύουσας. Από τότε έχει εμφανιστεί σε πολλές ακόμη ταινίες, όπως στον «Ταλαντούχο κύριο Ρίπλεϊ», αλλά και πιο πρόσφατα στην ταινία κινουμένων σχεδίων «Λούκα».

Με τις καμπυλωτές γραμμές της που παραπέμπουν σε μια άλλη εποχή και την ικανότητά της να προκαλεί χαμόγελα στους περαστικούς, η Vespa — που στα ιταλικά σημαίνει «σφήκα» — αποτελεί για τα δίτροχα ό,τι είναι ο σκαραβαίος της Volkswagen για τα αυτοκίνητα: ένα διαχρονικό σύμβολο με αναγνωρίσιμη αισθητική και πολιτισμικό αποτύπωμα.

Με πληροφορίες από AP