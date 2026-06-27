Γιατί δεν πέφτει η τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα - Τι δείχνει η σύγκριση με την Ευρώπη

Η τιμή του πετρελαίου έχει επιστρέψει περίπου στα 70 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή σε επίπεδα που θυμίζουν την προπολεμική περίοδο.

Ωστόσο, η αποκλιμάκωση αυτή δε φαίνεται να περνά με την ίδια ταχύτητα στην αντλία, τουλάχιστον στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την έρευνα που παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Limit Up» του OPEN, η χώρα μας εξακολουθεί να καταγράφει μία από τις υψηλότερες τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Την ώρα που σε αρκετές αγορές οι τιμές υποχωρούν, στην Ελλάδα η βενζίνη παραμένει κοντά στα 1,89 ευρώ το λίτρο.

Η σύγκριση με την Ευρώπη

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν είναι αποκαλυπτικά. Στη Βουλγαρία, η τιμή της αμόλυβδηςκινείται περίπου στο 1,40 ευρώ το λίτρο, ενώ στην Ισπανία βρίσκεται κοντά στο 1,49 ευρώ. Στην Ιταλία, η τιμή έχει υποχωρήσει περίπου στο 1,82 ευρώ, ενώ στη Μάλτα καταγράφεται ακόμη χαμηλότερη τιμή, κοντά στο 1,34 ευρώ το λίτρο.

Αντίθετα, στην Ελλάδα η τιμή παραμένει αισθητά υψηλότερη, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα στους καταναλωτές: γιατί δεν πέφτει πιο γρήγορα η τιμή της βενζίνης στην ελληνική αγορά;

«Ό,τι μας δίνει το διυλιστήριο, αυτό πουλάμε»

Στην εκπομπή μίλησε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών, ο οποίος τόνισε ότι οι πρατηριούχοι δεν είναι εκείνοι που διαμορφώνουν την αρχική τιμή των καυσίμων.

Όπως εξήγησε, τα πρατήρια αγοράζουν από τις εταιρείες εμπορίας, οι οποίες με τη σειρά τους προμηθεύονται τα καύσιμα από τα διυλιστήρια. Σύμφωνα με τον ίδιο, η τιμή στην αντλία καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την τιμή του διυλιστηρίου.

«Εμείς αγοράζουμε από τα διυλιστήρια. Δεν αυξάνουμε ούτε μειώνουμε τις τιμές αν δεν προκύψουν πρώτα αυτές οι μεταβολές από τα διυλιστήρια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η διαφορά στην τιμή του διυλιστηρίου

Ο πρόεδρος των βενζινοπωλών υποστήριξε ότι σε σχέση με την περίοδο πριν από τον πόλεμο ή τις αρχές Μαρτίου, όταν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου βρίσκονταν σε παρόμοια επίπεδα με σήμερα, η τιμή πώλησης της αμόλυβδης από τα διυλιστήρια είναι πλέον υψηλότερη.

Όπως ανέφερε, τότε η τιμή προς τις εταιρείες ήταν περίπου στο 1,56 ευρώ, ενώ σήμερα κινείται περίπου στο 1,75 – 1,76 ευρώ. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με τον ίδιο, μία διαφορά της τάξης των 19 έως 20 λεπτών το λίτρο.

Η αναφορά αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς δείχνει ότι η πτώση του πετρελαίου διεθνώς δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε αντίστοιχη πτώση στην ελληνική λιανική αγορά.

Ο ρόλος των φόρων στα καύσιμα

Ένας από τους βασικούς λόγους για τις μεγάλες διαφορές τιμών μεταξύ Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών είναι ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης. Η Ελλάδα επιβαρύνεται με υψηλή φορολογία στα καύσιμα, γεγονός που ανεβάζει σημαντικά την τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής.

Ωστόσο, ο πρόεδρος των βενζινοπωλών σημείωσε ότι το ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο στους φόρους. Όπως είπε, ακόμη και αν αφαιρεθούν οι φορολογικές επιβαρύνσεις, η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζεται ακριβή σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

«Είμαστε ακριβή χώρα και χωρίς τους φόρους», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα και αναρτημένα στην ιστοσελίδα του αρμόδιου υπουργείου.

Τι θα γίνει με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους

Στη συζήτηση τέθηκε και το θέμα του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, το οποίο ισχύει και στα καύσιμα και επρόκειτο να λήξει στο τέλος Ιουνίου.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών ανέφερε ότι το πλαφόν αναμένεται να σταματήσει να ισχύει, σημειώνοντας ότι η πολιτεία έχει πλέον αντιληφθεί πως το περιθώριο κέρδους των πρατηρίων δεν είναι αυτό που εξηγεί τις μεγάλες αυξήσεις στις τελικές τιμές.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι ολοκληρώνεται και η επιδότηση των 15 λεπτών ανά λίτρο, με το ερώτημα να παραμένει αν θα υπάρξει παράταση ή νέα παρέμβαση.

«Ανεβαίνει σαν ρουκέτα, πέφτει σαν φτερό»

Ένα από τα βασικά παράπονα των καταναλωτών είναι ότι οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα ανεβαίνουν πολύ γρήγορα όταν αυξάνονται οι διεθνείς τιμές, αλλά μειώνονται πολύ αργά όταν το πετρέλαιο υποχωρεί.

Η γνωστή φράση ότι η βενζίνη «ανεβαίνει σαν ρουκέτα και πέφτει σαν φτερό» τέθηκε ξανά στο τραπέζι.

Ο εκπρόσωπος των βενζινοπωλών απάντησε ότι το φαινόμενο αυτό έχει απασχολήσει και την Επιτροπή Ανταγωνισμού, ωστόσο υποστήριξε πως απαιτείται πιο ουσιαστική διερεύνηση της αγοράς, ώστε να διαπιστωθεί από πού ακριβώς προκύπτουν οι καθυστερήσεις και οι αποκλίσεις στις τιμές.

Η περίπτωση της Κύπρου και τα ελληνικά διυλιστήρια

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η αναφορά στην Κύπρο. Όπως ειπώθηκε, η γειτονική χώρα προμηθεύεται σε μεγάλο βαθμό καύσιμα από την Ελλάδα και τα ελληνικά διυλιστήρια.

Το ερώτημα που τέθηκε είναι αν τα ελληνικά διυλιστήρια πωλούν σε διαφορετικές τιμές στους Έλληνες πρατηριούχους και σε αγορές του εξωτερικού. Ο πρόεδρος των βενζινοπωλών απέφυγε να δώσει απλοϊκή απάντηση, σημειώνοντας ότι τα συγκριτικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να δείξουν με σαφήνεια πού ακριβώς βρίσκεται η Ελλάδα ως προς τις τιμές χωρίς φόρους.

Το πρόβλημα του αθέμιτου ανταγωνισμού

Πέρα από την τιμή, οι πρατηριούχοι θέτουν και ζήτημα αθέμιτου ανταγωνισμού στην αγορά καυσίμων. Όπως υποστηρίζουν, όταν κάποιοι στην αγορά έχουν υπερβολικά υψηλά περιθώρια ή κινούνται εκτός υγιούς ανταγωνισμού, μπορούν να πιέζουν τις τιμές και να δημιουργούν στρεβλώσεις.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας υπογράμμισε ότι οι πρατηριούχοι θέλουν να πωλούν νόμιμο και ποιοτικό καύσιμο, σε όσο το δυνατόν χαμηλότερη τιμή για τον καταναλωτή.

Γιατί παραμένει ακριβή η βενζίνη στην Ελλάδα

Το συμπέρασμα από τη συζήτηση είναι ότι η υψηλή τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα οφείλεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων:

στους υψηλούς φόρους και ειδικά στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

στην τιμή που διαμορφώνεται στα διυλιστήρια, η οποία σύμφωνα με τους πρατηριούχους δεν έχει αποκλιμακωθεί όσο θα περίμενε κανείς με βάση την πτώση του πετρελαίου.

στις στρεβλώσεις της αγοράς και στα ερωτήματα που παραμένουν για τον ανταγωνισμό στην εφοδιαστική αλυσίδα των καυσίμων.



Για τους καταναλωτές, το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα: παρά τη διεθνή πτώση του πετρελαίου, η τιμή στην αντλία παραμένει υψηλή, επιβαρύνοντας καθημερινά τα νοικοκυριά και τις μετακινήσεις.

Το ζητούμενο για την αγορά καυσίμων

Η συζήτηση για τις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα παραμένει ανοιχτή. Η πολιτεία ζητά γρήγορη αποκλιμάκωση, οι καταναλωτές βλέπουν τις τιμές να παραμένουν υψηλές και οι πρατηριούχοι δείχνουν προς τα διυλιστήρια και τη φορολογία.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν η πτώση των διεθνών τιμών θα περάσει τελικά και στην ελληνική αντλία με ουσιαστικό τρόπο. Μέχρι τότε, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στις ακριβότερες θέσεις της Ευρώπης στα καύσιμα, με τη βενζίνη να παραμένει βαρύ κόστος για οδηγούς και επιχειρήσεις.