Ναυπακτία: Νέα πυρκαγιά στα Κρυονέρια

Νέα πυρκαγιά που ξέσπασε, πριν λίγη ώρα, σε δύσβατη δασική περιοχή ανάμεσα στα Κρυονέρια Ναυπακτίας και την Περδικόβρυση.

Στο σημείο μεταβαίνουν σχεδόν όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούσαν νωρίτερα στη φωτιά της Κάτω Μαμουλάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, ενώ λόγω της κατάστασης ζητήθηκαν άμεσα επιπλέον ενισχύσεις και εναέρια μέσα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

nafpakianews.gr