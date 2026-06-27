Η Πατρινή Μαρία Αναστασοπούλου διακρίθηκε στις Πανελλαδικές - Το όνειρό της είναι η αεροναυπηγική

Η Μαρία Αναστασοπούλου από την Πάτρα είναι μία από τις μαθήτριες που ξεχώρισαν στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις, συγκεντρώνοντας 19.070 μόρια και ανοίγοντας τον δρόμο για την εισαγωγή της σε μία από τις κορυφαίες πολυτεχνικές σχολές της χώρας.

Οι βαθμοί της αποτυπώνουν την εξαιρετική της προετοιμασία:

Μαθηματικά: 19,9

Φυσική: 20

Χημεία: 18,6

Έκθεση: 16,9

Η ίδια δηλώνει πως από μικρή αγαπούσε τα Μαθηματικά και τη Φυσική, γι' αυτό και επιθυμεί να σπουδάσει στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, με στόχο να ακολουθήσει την κατεύθυνση της αεροναυπηγικής.

«Πάντα μου άρεσαν τα Μαθηματικά και η Φυσική. Θέλω να γίνω μηχανολόγος μηχανικός με κατεύθυνση στην αεροναυπηγική, γιατί θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος τομέας έχει σημαντικές προοπτικές και πολλές ευκαιρίες στο μέλλον. Επιπλέον, μου αρέσει ιδιαίτερα η πρακτική πλευρά των σπουδών και τα εργαστήρια», αναφέρει.

Η επιτυχία της, όπως τονίζει, δεν ήρθε τυχαία.

«Διάβασα πολύ, με συνέπεια και πολλές επαναλήψεις. Η προετοιμασία απαιτούσε πρόγραμμα και πειθαρχία, όμως δεν στερήθηκα τις βόλτες μου ούτε το γυμναστήριο. Πιστεύω ότι όλα μπορούν να συνδυαστούν όταν υπάρχει μέτρο και σωστή οργάνωση».

Με υψηλούς στόχους, αγάπη για τις θετικές επιστήμες και προσήλωση στο όνειρό της, η Μαρία ετοιμάζεται πλέον για το επόμενο μεγάλο βήμα της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής της πορείας.