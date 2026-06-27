Πάτρα: Ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρο

Οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν από το πρωί στην Πάτρα προκάλεσαν την πτώση ενός μεγάλου δέντρου στην οδό Αχαϊκής Συμπολιτείας, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δέντρο ξεριζώθηκε εξαιτίας της έντασης των ανέμων και κατέληξε στο οδόστρωμα. Ευτυχώς, τη στιγμή του συμβάντος δεν διέρχονταν πεζοί ή οχήματα από το σημείο, με αποτέλεσμα να αποφευχθούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές.

Οι Αρχές ενημερώθηκαν άμεσα για το περιστατικό, ενώ οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, καθώς οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζουν να επηρεάζουν την περιοχή.