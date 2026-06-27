Ασφυκτικός καύσωνας στην Ευρώπη: Λιώνει η άσφαλτος στη Γερμανία, ιστορική ζέστη σε Δανία και Σλοβακία

Στη Γερμανία, οι αρχές βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς την Παρασκευή καταγράφηκε εθνικό ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Ιούνιο, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 41,3 βαθμούς Κελσίου κοντά στο Σααρμπρίκεν, στα σύνορα με τη Γαλλία. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι σε ορισμένες περιοχές οι θερμοκρασίες ενδέχεται να ξεπεράσουν ακόμη και τους 42 βαθμούς μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Το ακραίο κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη συνεχίζει την πορεία του προς τα ανατολικά, αφήνοντας πίσω του νέα ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασιών, προβλήματα στις μεταφορές, αυξημένη πίεση στα συστήματα υγείας και ολοένα μεγαλύτερη ανησυχία για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">In pictures: Europe is enduring an intense heatwave, with temperatures soaring above 40°C in parts of France, Spain and Germany, causing disruption to daily life, and scientists warning that extreme heat is becoming more frequent due to climate crisis <a href="https://t.co/k0w5UtBwb1">pic.twitter.com/k0w5UtBwb1</a></p>— TRT World Now (@TRTWorldNow) <a href="https://x.com/TRTWorldNow/status/2070769102453424342?ref_src=twsrc%5Etfw">June 27, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Την ίδια ώρα, στη Γαλλία, η καθημερινότητα αποκτά ολοένα και πιο ασυνήθιστες εικόνες. Χιλιάδες κάτοικοι μεγάλων πόλεων, κυρίως του Παρισιού, εγκαταλείπουν τα διαμερίσματά τους και επιλέγουν να διαμείνουν προσωρινά σε ξενοδοχεία, αναζητώντας λίγες ημέρες δροσιάς.

Η Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει προειδοποιήσεις ακραίας ζέστης για μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες προκαλούν ήδη σημαντικά προβλήματα στις υποδομές. Η Deutsche Bahn επέτρεψε στους επιβάτες να ακυρώσουν χωρίς χρέωση ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, καθώς η ζέστη επηρεάζει τις σιδηροδρομικές γραμμές, τα συστήματα σηματοδότησης και το εναέριο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Παράλληλα, δρόμοι παρουσιάζουν φθορές λόγω της θερμικής διαστολής, ενώ αυξάνεται και ο κίνδυνος εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">France is melting under a brutal 44°C heatwave! <br><br>Desperate crowds are fighting in stores just to grab AC units as France hits 44°C!*<br><br>With 90% of the country on high alert, over 40 people have tragically drowned while trying to cool off in rivers and lakes.<br><br>Schools are… <a href="https://t.co/cxExUqV4hL">pic.twitter.com/cxExUqV4hL</a></p>— AVM (@AvmNews7) <a href="https://x.com/AvmNews7/status/2070836278095118616?ref_src=twsrc%5Etfw">June 27, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η τάση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η πλειονότητα των γαλλικών κατοικιών δεν διαθέτει κλιματισμό, ενώ τα χαρακτηριστικά κτίρια με τις μεταλλικές στέγες εγκλωβίζουν τη θερμότητα, μετατρέποντας τα διαμερίσματα σε πραγματικούς φούρνους κατά τις νυχτερινές ώρες.

Ξενοδοχειακές μονάδες τόσο στο Παρίσι όσο και στην ύπαιθρο καταγράφουν πρωτοφανή ζήτηση, με πολλούς κατοίκους να επιλέγουν ακόμη και μικρές αποδράσεις, χρησιμοποιώντας μέρος του προϋπολογισμού των καλοκαιρινών διακοπών τους μόνο και μόνο για να μπορέσουν να κοιμηθούν σε πιο ανθρώπινες συνθήκες.

Η ακραία ζέστη έχει προκαλέσει προβλήματα σε πολλές ακόμη ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ιταλία έχουν εκδοθεί κόκκινοι συναγερμοί σε αρκετές μεγάλες πόλεις, ακυρώνονται υπαίθριες εκδηλώσεις και τροποποιούνται αθλητικές διοργανώσεις, ενώ σε πολλές περιοχές της Ευρώπης τα νοσοκομεία καταγράφουν αυξημένες εισαγωγές ασθενών με θερμοπληξία και αφυδάτωση.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το κύμα καύσωνα οφείλεται σε ένα ισχυρό μετεωρολογικό φαινόμενο τύπου “Omega Block”, που εγκλωβίζει τις θερμές αέριες μάζες πάνω από την ευρωπαϊκή ήπειρο για πολλές ημέρες. Παράλληλα, ερευνητές της ομάδας World Weather Attribution εκτιμούν ότι ένα τόσο ακραίο επεισόδιο θα ήταν σχεδόν αδύνατο χωρίς την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, η οποία έχει αυξήσει σημαντικά τόσο τη συχνότητα όσο και την ένταση των ακραίων θερμικών επεισοδίων στην Ευρώπη.

Στη Δανία, η μετεωρολογική υπηρεσία ανακοίνωσε το Σάββατο πως κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία από την έναρξη των μετεωρολογικών μητρώων.

“Με 36,6 βαθμούς Κελσίου, στο βόρειο τμήμα του Οντένσε, γνωρίσαμε τη θερμότερη ημέρα που έχει ποτέ καταγραφεί από την έναρξη των μετεωρολογικών μητρώων το 1874”, ανέφερε η μετεωρολογική υπηρεσία στο Χ.

Την ίδια ώρα, η εικόνα επιδεινώνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ιταλία, οι αρχές εκφράζουν φόβους για ξηρασία, καθώς ο ποταμός Πάδος εμφανίζει ανησυχητικά χαμηλή στάθμη πολύ νωρίς μέσα στο καλοκαίρι, απειλώντας καλλιέργειες και υδροδότηση.

Στη Σλοβακία καταγράφηκε νέο ρεκόρ υψηλής νυχτερινής θερμοκρασίας, καθώς ο υδράργυρος δεν έπεσε κάτω από τους 26,3 βαθμούς Κελσίου.

Στη Γερμανία, η ακραία ζέστη δεν πιέζει μόνο τους πολίτες αλλά και τις υποδομές, καθώς μεγάλες οδικές αρτηρίες παρουσίασαν φθορές και παραμορφώσεις στο οδόστρωμα εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Οι αρχές έχουν απευθύνει εκκλήσεις για περιορισμό των μετακινήσεων, ενώ οι σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το κύμα καύσωνα ακολουθήθηκε από ισχυρές καταιγίδες, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στις αερομεταφορές. Στα αεροδρόμια Χίθροου και Γκάτγουικ καταγράφηκαν εκατοντάδες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες επηρέασαν την εναέρια κυκλοφορία, εγκλωβίζοντας χιλιάδες επιβάτες. Παράλληλα, οι βρετανικές αρχές προειδοποιούν ότι οι υποδομές της χώρας δοκιμάζονται από τις ακραίες θερμοκρασίες, με προβλήματα να καταγράφονται και στο σιδηροδρομικό δίκτυο, όπου έχουν επιβληθεί μειωμένες ταχύτητες και τροποποιήσεις δρομολογίων για λόγους ασφαλείας.

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι η κορύφωση του καύσωνα θα σημειωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένονται καταιγίδες και σταδιακή αποκλιμάκωση των θερμοκρασιών σε αρκετές περιοχές της Κεντρικής Ευρώπης.