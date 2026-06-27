Σεισμός 6,1 ρίχτερ στο Αφγανιστάν - Ο κόσμος βγήκε στους δρόμους

Ο σεισμός, μεγέθους 6,1 Ρίχτερ, έγινε το απόγευμα του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας) στην περιοχή Χιντού Κους, στο ανατολικό Αφγανιστάν.

Ο ισχυρός σεισμός που χτύπησε το Αφγανιστάν, είχε εστιακό βάθος 100 χλμ, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

Από την πλευρά του, το Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών των ΗΠΑ (USGS) έκανε λόγο για έναν σεισμό μεγέθους 6,1 βαθμών, με εστιακό βάθος στα 208 χλμ.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Καμπούλ και το βόρειο Πακιστάν, μεταδίδει το Reuters.

Κόσμος άρχισε να τρέχει πανικόβλητος έξω από τα σπίτια του στην περιοχή Σουάτ στο Κιμπέρ Πανκτούνκβα, στο βόρειο Πακιστάν, είπε ο κάτοικος Ντανίγιαλ Άχμαντ στο Reuters.

Ο σεισμός “ήταν πολύ ισχυρός και είχε μεγάλη διάρκεια”, περιέγραψε.

“Ο κόσμος βγήκε έξω από τα σπίτια του και γυναίκες και παιδιά έκλαιγαν πανικόβλητοι”.