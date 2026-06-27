Βενεζουέλα: Νεογέννητο ανασύρθηκε ζωντανό από τα χαλάσματα 32 ώρες μετά τον σεισμό

Ένα νεογέννητο διασώθηκε από τα χαλάσματα ενός κτιρίου που είχε καταρρεύσει, 32 ώρες μετά τις δύο σεισμικές δονήσεις που κατέστρεψαν τη Βενεζουέλα.

Ένα βίντεο που εξασφάλισε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων δείχνει διασώστες να επιχειρούν κάτω από προβολείς, πάνω σε έναν σωρό από συντρίμμια και να βγάζουν έξω το βρέφος εν μέσω χειροκροτημάτων, αργά χθες το βράδυ, στην πλέον πληγείσα πόλη της χώρας, τη Λα Γκουάιρα.

Ο φακός τους καταγράφει να δίνουν ο ένας στον άλλο το μωρό, τυλιγμένο μέσα σε μια κουβέρτα, προτού καθαρίσουν προσεκτικά το παιδί με χαρτομάντιλα. Σύμφωνα με τον χρήστη που δημοσίευσε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το μωρό, ηλικίας μόλις 18 ημερών, βγήκε σώο μέσα από τα ερείπια αφού παρέμεινε εγκλωβισμένο για 32 ώρες. Η μητέρα του βρέφους διασώθηκε μία ώρα αργότερα.