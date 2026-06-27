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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 28-6-2026

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας σύζυγο
μητέρα ,γιαγιά & θεία

ΜΑΡΙΑ ΣΥΖ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΝΤΑΖΗ
ΕΤΩΝ: 79

Θανούσα κηδεύουμε Κυριακή 28-6-2026 και ώρα 6.00μ.μ
από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Βάλμη Πηνείας.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ:Ανδρέας

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δημήτριος & Κωνσταντίνα,
Θεοχάρης & Ελισάβετ,
Λεμονία & Κωνσταντίνος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
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ΚΗΔΕΙΑ

Τoν αγαπημένo μας
πατέρα,αδελφό,παππού & θείο

ΧΑΡΙΛΑΟ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ: 78

Θανόντα κηδεύουμε Κυριακή 28-6-2026 και ώρα 12.00π.μ
από τον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο Σανταμέρη Αχαΐας.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ευαγγελία

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μαρία & Μιχάλης
Νικολέτα & Ανδρέας

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
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#tags Κηδείες Πένθη Πάτρα-Δυτική Ελλάδα
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Πένθη
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