Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 28-6-2026

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας σύζυγο

μητέρα ,γιαγιά & θεία



ΜΑΡΙΑ ΣΥΖ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΝΤΑΖΗ

ΕΤΩΝ: 79

Θανούσα κηδεύουμε Κυριακή 28-6-2026 και ώρα 6.00μ.μ

από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Βάλμη Πηνείας.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ:Ανδρέας

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δημήτριος & Κωνσταντίνα,

Θεοχάρης & Ελισάβετ,

Λεμονία & Κωνσταντίνος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

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ΚΗΔΕΙΑ

Τoν αγαπημένo μας

πατέρα,αδελφό,παππού & θείο



ΧΑΡΙΛΑΟ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ: 78

Θανόντα κηδεύουμε Κυριακή 28-6-2026 και ώρα 12.00π.μ

από τον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο Σανταμέρη Αχαΐας.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ευαγγελία



ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μαρία & Μιχάλης

Νικολέτα & Ανδρέας

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

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