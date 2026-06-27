Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 28-6-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας σύζυγο
μητέρα ,γιαγιά & θεία
ΜΑΡΙΑ ΣΥΖ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΝΤΑΖΗ
ΕΤΩΝ: 79
Θανούσα κηδεύουμε Κυριακή 28-6-2026 και ώρα 6.00μ.μ
από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Βάλμη Πηνείας.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ:Ανδρέας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δημήτριος & Κωνσταντίνα,
Θεοχάρης & Ελισάβετ,
Λεμονία & Κωνσταντίνος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
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ΚΗΔΕΙΑ
Τoν αγαπημένo μας
πατέρα,αδελφό,παππού & θείο
ΧΑΡΙΛΑΟ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ: 78
Θανόντα κηδεύουμε Κυριακή 28-6-2026 και ώρα 12.00π.μ
από τον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο Σανταμέρη Αχαΐας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ευαγγελία
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μαρία & Μιχάλης
Νικολέτα & Ανδρέας
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
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