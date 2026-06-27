Αχαΐα και Ηλεία: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και την Κυριακή

Δείτε τον χάρτη

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

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