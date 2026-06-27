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Αχαΐα και Ηλεία: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και την Κυριακή

Αχαΐα και Ηλεία: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυ...

Δείτε τον χάρτη

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου)
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου
  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)

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#tags Φωτιές Πάτρα-Δυτική Ελλάδα
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