Αχαΐα και Ηλεία: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και την Κυριακή

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Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:
- Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)
- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου)
- Περιφέρεια Πελοποννήσου
- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)
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