Τσίπρας στο πρώτο Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛ.Α.Σ.: Διαφθορά και Στασιμότητα ή Εντιμότητα και Πολιτική Αλλαγή;

«Διαφθορά ή εντιμότητα; Στασιμότητα ή Αλλαγή;». Τα διλήμματα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του με την οποία άνοιξαν οι εργασίες της 1ηςΣυνόδου του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Παράλληλα άσκησε κριτική στην σημερινή κυβέρνηση για διαφθορά χρησιμοποιώντας τον όρο «Ηθική Επανάσταση» ως ένα εργαλείο κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά και ανάπτυξης.

«Με τη διαφθορά ή με την εντιμότητα; Με τη στασιμότητα ή με αλλαγή πολιτικής; Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Αυτό είναι το μεγάλο δίλημμα, και σε αυτό το δίλημμα θα δώσει την απάντησή του ο ελληνικός λαός». Αυτό τόνισε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ καλώντας τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου να ξεκινήσουν τον αγώνα που θα ολοκληρωθεί στις εθνικές εκλογές.

Μάλιστα συνέδεσε το ζήτημα της ηθικής με την οικονομία,τονίζοντας ότι μια τέτοια αλλαγή θα δώσει πόρους για την χρηματοδότηση του κυβερνητικού προγράμματος της ΕΛ.ΑΣ. Όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας «όταν μας ρωτάνε που θα βρείτε τα λεφτά για να στηρίξετε την κοινωνία, τους απαντάμε: Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητα θα τα βρούμε. Στο 1% που δεν μπορεί να ζεί σε βάρος του 99% και στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Γιατί η διαφθορά έχει κόστος, δημόσιο κόστος.Ε ίναι ένας αόρατος φόρος που πληρώνει κάθε ελληνική οικογένεια».

Στην βάση αυτή επισήμανε ότι «η μάχη κατά της διαφθοράς δεν είναι μόνο ηθική υποχρέωση. Είναι εθνική αναπτυξιακή στρατηγική. Κάθε ευρώ που επιστρέφει από τη διαφθορά στην κοινωνία είναι ένα ευρώ για καλύτερα σχολεία. Για καλύτερα νοσοκομεία. Για καλύτερες υποδομές. Για περισσότερες ευκαιρίες». Συνέχισε λέγοντας: «Η μεγαλύτερη επένδυση που μπορεί να κάνει σήμερα η Ελλάδα είναι η επένδυση στην εντιμότητα. Γιατί μόνο μια χώρα που εμπνέει εμπιστοσύνη μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις, να δημιουργήσει ανάπτυξη και να κρατήσει τα παιδιά της».

Συνολικά ο Αλέξης Τσίπρας επισήμανε ότι «η Ελλάδα χρειάζεται μια νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος. Ένα κράτος που θα είναι υπηρέτης του λαού. Μια Δημοκρατία όπου η δύναμη της ψήφου θα είναι ισχυρότερη από τη δύναμη του χρήματος. Μια κοινωνία όπου η αξιοκρατία θα νικά την οικογενειοκρατία. Η εντιμότητα θα νικά τη διαφθορά. Το Εμείς θα νικά το Εγώ. Αυτή είναι η δική μας Ηθική Επανάσταση. Αυτός είναι ο δικός μας Νέος Πατριωτισμός.Αυτή είναι η δική μας Νέα Μεταπολίτευση».

Αναφερόμενος ειδικά στον όρο «ηθική επανάσταση» ο Αλέξης Τσίπρας είπε: «Ξεκινάμε μία Ηθική Επανάσταση. Γιατί χωρίς ηθική δεν μπορεί να υπάρξει Δημοκρατία. Δεν μπορεί να υπάρξει εμπιστοσύνη. Δεν μπορεί να υπάρξει Δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική ελευθερία». Συνέχισε επισημαίνοντας πως «η Ηθική Επανάσταση δεν είναι σύνθημα. Είναι πολιτική επιλογή. Είναι η απόφαση να ξαναδώσουμε στην εντιμότητα δύναμη. Να ξανακάνουμε την αξιοκρατία κανόνα. Να ξανακάνουμε τη διαφάνεια αυτονόητη. Να ξανακάνουμε τη λογοδοσία υποχρέωση κάθε μορφής εξουσίας».

Όπως τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας «σήμερα περισσότεροι από εννέα στους δέκα πολίτες πιστεύουν ότι η διαφθορά κυριαρχεί στη χώρα κι αυτό δεν είναι απλώς ένα στατιστικό στοιχείο. Είναι μια κραυγή αγωνίας. Μια κοινωνία που χάνει την εμπιστοσύνη της στους θεσμούς αρχίζει σιγά σιγά να χάνει και την εμπιστοσύνη στον εαυτό της και όταν χάνεται η εμπιστοσύνη, χάνεται και η ελπίδα. Γι’ αυτό η μεγαλύτερη αποστολή μας δεν είναι μόνο να αλλάξουμε νόμους. Είναι να ξαναχτίσουμε την εμπιστοσύνη».

Αναφερόμενος στις οικονομικές προτεραιότητες του προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ αναφέρθηκε σε 5 μέτρα ανακούφισης των λαϊκών στρωμάτων. Ενδεικτικά ανέφερε ότι «προτείνουμε πέντε άμεσες παρεμβάσεις ανακούφισης των πολιτών. Αυτές που περήφανα ονομάσαμε πέντε εμβληματικές παρεμβάσεις. Αυτές που οι πολίτες αγκάλιασαν σε όλη τη χώρα:

Δωρεάν Δημόσιες Μεταφορές για Όλους. Γιατί οι μετακίνηση στην πόλη είναι δικαίωμα και όχι προνόμοιο.

30% Φθηνότερο Ρεύμα για Νοικοκυριά και Επιχειρήσεις. Γιατί το κόστος της ενέργειας ρουφά το εισόδημα κάθε νοικοκυριού.

Το Σπίτι Ξανά Δικαίωμα (με Δημόσιο φορέα στέγης και κοινωνικής διαχείρισης στεγαστικών δανείων). Γιατί η Στέγη είναι δικαίωμα για όλους.

Τέλος στις Πανελλαδικές – Νέο Σύστημα Εισαγωγής. Γιατί δεν αξίζει στα νέα παιδιά αυτό το ψυχοφθόρο και απαρχαιωμένο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια

Αξιοπρεπείς Αμοιβές σε Παιδεία και Υγεία. Γιατί είναι ντροπή για τη χώρα και τη κοινωνία μας, ο δάσκαλος που μαθαίνει γράμματα στα παιδιά μας και ο γιατρός που μας χειρουργεί να παίρνουν μισθούς αναξιοπρέπειας»

Τέλος ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στην οργανωτική ανασυγκρότηση της ΕΛ.Α.Σ.. Ανέφερε ότι ήδη «ορίσαμε τους Τομεάρχες. Προχωρούμε στη συγκρότηση του Πολιτικού Συμβουλίου και της Πολιτικής Επιτροπής. Θέλουμε ένα κόμμα που να μπορεί να παράγει πολιτική. Να ακούει την κοινωνία. Να επεξεργάζεται λύσεις. Να είναι καθημερινά παρόν στα προβλήματα των πολιτών». Παράλληλα εξήγγειλε την έναρξη οικονομικής καμπάνιας ενίσχυσης της ΕΛ.Α.Σ.