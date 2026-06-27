Ακραίοι άνεμοι στην Αττική: Δέντρο καταπλάκωσε όχημα με οδηγό εντός στη Μιχαλακοπούλου

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν έως 124 χλμ. στην Αττική από το πρωί του Σαββάτου (27.06.2026), έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα με πτώσεις δέντρων και αντικειμένων.

Οι ισχυροί άνεμοι στην οδό Μιχαλακοπούλου, έριξαν έναν τεράστιο κορμό δέντρου πάνω σε ένα αυτοκίνητο και το καταπλάκωσε. Την ώρα που η οδηγός βρισκόταν εντός.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες που απεγκλώβισαν με ασφάλεια την οδηγό -η οποία δεν είχε τραυματιστεί. Ακολούθησε μια μεγάλη επιχείρηση για τη σταδιακή κοπή του μεγάλου κορμού, προκειμένου να μην προκαλέσει μεγαλύτερες φθορές.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην οδό Εργοτίμου στο Παγκράτι, λόγω πτώσης τοίχου

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στις 16:30, στην οδό Εργοτίμου στο Παγκράτι, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία. Νωρίτερα η ΕΛΑΣ προχώρησε στην διακοπή της κυκλοφορίας στην παραπάνω οδό από το ύψος της οδού Πρατινού λόγω πτώσης τοίχου από κτίριο.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός από το συμβάν.

Το σοβαρότερο συμβάν σημειώθηκε στο Παγκράτι, όπου σε εργοτάξιο υπό ανακαίνισης πολυκατοικίας κατέρρευσε τμήμα τοίχου στην οδό Εργοτίμου, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία από το ύψος της οδού Πρατίνου.

Σύμφωνα με τους σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου, η ισχυρότερη ριπή ανέμου πανελλαδικά καταγράφηκε στην Κορυφή της Πεντέλης, όπου ο άνεμος άγγιξε το απίστευτο νούμερο των 124 χλμ./ώρα. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Παξιμάδα Καρύστου με 111 χλμ./ώρα, ενώ ακολούθησε ο Αυλώνας της Χίου με 105 χλμ./ώρα και το Γεράκι Λακωνίας (πυρομετεωρολογικός σταθμός) με 101 χλμ./ώρα. Πολύ υψηλές πτώσεις πίεσης και ανέμους κατέγραψε επίσης ο σταθμός στο Λαύριο με 98 χλμ./ώρα και η Πάρνηθα με 92 χλμ./ώρα.

Εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες θα είναι και αύριο Κυριακή (28.06.2026), τόσο σε ό,τι αφορά την πρόκληση πυρκαγιάς όσο και άλλες καταστροφές, όπως οι πτώσεις δέντρων και αντικειμένων, δημιουργούν οι ισχυροί άνεμοι που επηρεάζουν μεγάλο τμήμα της χώρας, και την Αττική.