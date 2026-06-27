Καλλιθέα: «Είδα στο TikTok ότι υπάρχει βαριά τραυματίας και κατάλαβα ότι το έκανα εγώ» - Τι είπε ο 17χρονος

Τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα που οδήγησαν στον θανάσιμο τραυματισμό του 15χρονου στην Καλλιθέα έδωσε ο 17χρονος κατηγορούμενος, περιγράφοντας μια αλληλουχία γεγονότων που, όπως υποστηρίζει, ξεκίνησαν από αιφνιδιαστική επίθεση ομάδας ατόμων με οπαδικά χαρακτηριστικά και κατέληξαν στο μοιραίο περιστατικό.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ενώπιον των Αρχών, το βράδυ της επίθεσης βρισκόταν μαζί με φίλους του σε άλλο σημείο, πριν κατέβουν μέχρι τη γέφυρα στο Μοσχάτο. Λίγα λεπτά αργότερα, όπως κατέθεσε, εμφανίστηκε ομάδα περίπου 15 έως 20 ατόμων, αρκετοί εκ των οποίων φορούσαν φανέλες με τα διακριτικά συγκεκριμένης ομάδας, ενώ ο καυγάς ξέσπασε όταν ένας αναγνώρισε κάποιον από την παρέα ως οπαδό άλλης ομάδας.

Ο 17χρονος υποστηρίζει ότι προσπάθησε να φύγει μαζί με έναν φίλο του, ωστόσο δύο άτομα άρχισαν να τους κυνηγούν. Όπως περιέγραψε, ο φίλος του κατάφερε να διαφύγει, ενώ ο ίδιος έπεσε στο έδαφος όταν του έβαλαν τρικλοποδιά.

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε, δέχθηκε χτύπημα με γκλοπ στο γόνατο, ενώ απέφυγε δεύτερο χτύπημα τελευταία στιγμή, ενώ άρχισε να τους φωνάζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τις ομάδες.

Ισχυρίστηκε, δε, ότι το μαχαίρι δεν ήταν δικό του αλλά το άρπαξε και το προέταξε προσπαθώντας να τρομάξει τον 15χρονο για να φύγει μακριά του.

Μάλιστα, όπως είπε κατάλαβε ότι τον τραυμάτισε όταν πλέον είχε επιστρέψει σπίτι του και είδε στο TikTok ότι υπήρχε ένας βαριά τραυματίας.

Το επόμενο πρωί, όταν αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του για να τον αναζητήσουν, φέρεται να ενημέρωσε τη μητέρα του για το περιστατικό και στη συνέχεια παραδόθηκε στις Αρχές.