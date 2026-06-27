Τραγωδία στο Ηράκλειο: Κατέληξε η γυναίκα που αυτοπυροβολήθηκε στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου

Τραγική εξέλιξη είχε το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (27/06) στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο, καθώς η γυναίκα που μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο υπέκυψε στα τραύματά της.

Οι γιατροί έδωσαν τιτάνια μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο η κατάσταση της υγείας της ήταν μη αναστρέψιμη, καθώς έφερε εκτεταμένο τραύμα στον εγκέφαλο και σοβαρές κακώσεις από τον πυροβολισμό.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η γυναίκα, η οποία καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη και είχε φτάσει στην Κρήτη πριν από τρεις ημέρες για διακοπές, βρισκόταν στο σκοπευτήριο προκειμένου να πραγματοποιήσει βολή. Λίγο πριν το περιστατικό φέρεται να ζήτησε από τον υπεύθυνο της πίστας να απομακρυνθεί, λέγοντάς του: «Πήγαινε πιο πίσω, με αγχώνεις». Αμέσως μετά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έστρεψε το όπλο προς τον εαυτό της και πυροβόλησε.

Αρχικά υπέστη σοβαρό τραύμα στον λαιμό, ενώ κατά τη διακομιδή της από το ΕΚΑΒ είχε επαφή με το περιβάλλον. Ωστόσο, η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν εκτεταμένη εγκεφαλική βλάβη και να προχωρούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διάσωσή της.

Η οικογένειά της είχε ενημερωθεί άμεσα για το τραγικό συμβάν και αναχώρησε εσπευσμένα από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό την Κρήτη, προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό της. Δυστυχώς, η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά της.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης, συλλέγοντας καταθέσεις και όλα τα απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθούν με απόλυτη βεβαιότητα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό.

Πώς έγινε η τραγωδία

Σε μια συγκλονιστική μαρτυρία στο neakriti.gr, ο πρόεδρος του Σκοπευτικού Συλλόγου Μαλεβιζίου, ο οποίος εκτελούσε και χρέη εκπαιδευτή της άτυχης γυναίκας, περιγράφει λεπτό προς λεπτό το αιματηρό συμβάν.

Διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα σενάρια περί ατυχήματος, ξεκαθαρίζει ότι η περίπου 40 ετών επισκέπτρια από τη Θεσσαλονίκη έδρασε εσκεμμένα.

Ο πρόεδρος εξήγησε ότι η παρουσία της γυναίκας στο σκοπευτήριο ήταν απολύτως νόμιμη: «Μετά τη διεξαγωγή του πρώτου κύκλου των αγωνισμάτων, η κοπέλα ήρθε ως επισκέπτρια. Η νέα νομοθεσία μάς επιτρέπει ακόμη και οι επισκέπτες να συμμετέχουν στις προπονήσεις μας. Κάναμε τη διαδικασία που έπρεπε να κάνουμε».

Στη συνέχεια, ανέβηκε μαζί της στην πίστα για να της μάθει τα βασικά: «Η κοπέλα ανέβηκε μαζί μου. Εγώ είμαι εκπαιδευτής σκοποβολής. Της έδειξα όλο τον απαραίτητο και σωστό τρόπο χρήσης των όπλων», είπε.

Όπως περιγράφει, η γυναίκα φαινόταν απολύτως φυσιολογική και δεν έδωσε κανένα ανησυχητικό σημάδι: «Επειδή ήμουν από πάνω της, δεν μπορούσα να διακρίνω ότι η κοπέλα είχε κάποιο πρόβλημα. Κάναμε μια μικρή συζήτηση και η κοπέλα φαινόταν απολύτως φυσιολογική».

Ωστόσο, η 40χρονη χρησιμοποίησε το πρόσχημα του άγχους για να τον αναγκάσει να οπισθοχωρήσει: «Μου ζήτησε να κάνω δύο βήματα πίσω γιατί την... αγχώνω. Ξαναπήγα μπροστά της. Συνέχεια τη βοηθούσα, την παρακολουθούσα. "Φύγε λίγο πίσω... Με αγχώνεις... φύγε λίγο πίσω...", μου είπε».

Η απόσταση αυτή στάθηκε μοιραία για να ολοκληρώσει το σχέδιό της: «Με το που έκανα πίσω έβαλε το όπλο κάτω από το λαιμό της και αυτοκτόνησε».

Απαντώντας στις πρώτες φήμες που κυκλοφόρησαν και έκαναν λόγο για τυχαία εκπυρσοκρότηση, ο εκπαιδευτής ήταν κατηγορηματικός: «Τα όπλα δεν εκπυρσοκροτούν από μόνα τους. Μπροστά μου το... έκανε».

Ο ίδιος, εμφανώς συγκλονισμένος, κατέληξε επισημαίνοντας το σοκ των παρευρισκόμενων: «Ο σύλλογός μας έχει πολυετή παρουσία. Έχει 2.000 μέλη. Δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο. Δεν έχω δει ποτέ κάποιο αντίστοιχο περιστατικό. Σε ένα τέτοιο περιστατικό δεν υπάρχει άνθρωπος που να μη σοκαριστεί και να μη φοβηθεί».