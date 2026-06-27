Ο Χρήστος Μουζακίτης κουρεύεται στην Πάτρα

Συχνά - πυκνά έρχεται στην Πάτρα ο διεθνής άσος του Ολυμπιακού, Χρήστος Μουζακίτης. Δυστυχώς δεν έχει αρχίσει τα πάρε - δώσε για να παίξει μπάλα στην Παναχαϊκή, οι λόγοι είναι αυστηρώς οικογενειακοί.

Και φυσικά στο διάστημα της παραμονής του δεν χάνει την ευκαιρία να κουρεύεται, που αλλού, στο κομμωτήριο του Γιάννη Δημησιάνου «Dimisianos coiffures», του οποίου η φήμη φέρεται πως ξεπέρασε τα στενά όρια της Πάτρας.

Σίγουρα, εκτός από τα του κουρέματος, οι κουβέντες τους θα έχουν μέσα πολύ ποδόσφαιρο, δοθέντος ότι ο Δημησιάνος είναι λάτρης του ΠΑΟΚ.

Ισως, πάλι, να μιλούν και για πόλο, αφού όλοι θυμούνται πως ο Δημησιάνος ήταν παίκτης του ΝΟΠ στη μεγάλη ομάδα των ’90ς (και τον πατέρα του Δημήτρη, πιστό οπαδό στην κερκίδα), ενώ έπαιξε και στην ομάδα πόλο του ΠΑΟΚ (Α1 Εθνική).

Οι πολιστικές εμπειρίες του Μουζακίτη αγνοούνται. Κι εν πάση περιπτώσει, εάν δεν θέλει να παίξει μπάλα στην Παναχαϊκή, ας έρθει να παίξει πόλο στον ΝΟΠ!