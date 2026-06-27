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Το σόι σου: Η νέα γνωριμία της Μπέλας εξαφανίζεται και εκείνη τα βάζει με τον ενθουσιασμό της

Το σόι σου: Η νέα γνωριμία της Μπέλας εξ...

Τι θα γίνει στο επόμενο επεισόδιο

Νέες εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς του Alpha «Το σόι σου», που θα προβληθεί την Πέμπτη 2 Ιουλίου, στις 21:00.

Το σόι σου: Πέμπτη 2 Ιουλίου στις 21:00

Επεισόδιο 56: «Θα με δεις και θα πάθεις ατύχημα» – Ενθουσιασμός επικρατεί σε Αιγάλεω και Κουκάκι: η Σάντρα ετοιμάζεται για τη πρώτη της συνέντευξη για δουλειά, ενώ η Μπέλα οδεύει σε συνάντηση με εκδότη προκειμένου να πουλήσει το μυθιστόρημά της. Κι ενώ όλα προμηνύονται θετικά για τα παιδιά και τα εγγόνια των Χαμπέων, η Μπέλα επιστρέφει στο σπίτι με τον Χρήστο, το παρά λίγο… τροχαίο της! Κι ενώ, ευτυχώς για εκείνη, ο Χρήστος εκτός από εμφανίσιμος είναι και συγκαταβατικός, οι Χαμπέοι δοκιμάζουν πραγματικά τις αντοχές του: οι φωνές του Βαγγέλη, τα παρακάλια του Σάββα, τα νεύρα του Διονύση, κι ένας χυμός με γεύση τζίντζερ και κρεμμύδι, αποτελούν πραγματικές δοκιμασίες για τον Χρήστο.

Η Μπέλα, όμως, είναι σίγουρη πως ο Χρήστος τα υπομένει όλα αυτά για χάρη της. Ίσως επιτέλους ο έρωτας να της ήρθε ουρανοκατέβατος… στο καπό του αυτοκινήτου! Όταν ο Χρήστος θα εξαφανιστεί στα καλά καθούμενα, η Μπέλα θα τα βάλει με τον εαυτό της και τον ενθουσιασμό της. Η ζωή, όμως, έχει άλλα σχέδια για εκείνη…

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#tags Το σόι σου
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