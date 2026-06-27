Το σόι σου: Η νέα γνωριμία της Μπέλας εξαφανίζεται και εκείνη τα βάζει με τον ενθουσιασμό της

Τι θα γίνει στο επόμενο επεισόδιο
Νέες εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς του Alpha «Το σόι σου», που θα προβληθεί την Πέμπτη 2 Ιουλίου, στις 21:00.
Το σόι σου: Πέμπτη 2 Ιουλίου στις 21:00
Επεισόδιο 56: «Θα με δεις και θα πάθεις ατύχημα» – Ενθουσιασμός επικρατεί σε Αιγάλεω και Κουκάκι: η Σάντρα ετοιμάζεται για τη πρώτη της συνέντευξη για δουλειά, ενώ η Μπέλα οδεύει σε συνάντηση με εκδότη προκειμένου να πουλήσει το μυθιστόρημά της. Κι ενώ όλα προμηνύονται θετικά για τα παιδιά και τα εγγόνια των Χαμπέων, η Μπέλα επιστρέφει στο σπίτι με τον Χρήστο, το παρά λίγο… τροχαίο της! Κι ενώ, ευτυχώς για εκείνη, ο Χρήστος εκτός από εμφανίσιμος είναι και συγκαταβατικός, οι Χαμπέοι δοκιμάζουν πραγματικά τις αντοχές του: οι φωνές του Βαγγέλη, τα παρακάλια του Σάββα, τα νεύρα του Διονύση, κι ένας χυμός με γεύση τζίντζερ και κρεμμύδι, αποτελούν πραγματικές δοκιμασίες για τον Χρήστο.
Η Μπέλα, όμως, είναι σίγουρη πως ο Χρήστος τα υπομένει όλα αυτά για χάρη της. Ίσως επιτέλους ο έρωτας να της ήρθε ουρανοκατέβατος… στο καπό του αυτοκινήτου! Όταν ο Χρήστος θα εξαφανιστεί στα καλά καθούμενα, η Μπέλα θα τα βάλει με τον εαυτό της και τον ενθουσιασμό της. Η ζωή, όμως, έχει άλλα σχέδια για εκείνη…
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