Πανελλήνια ρεκόρ στο πρωτάθλημα της Πάτρας (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Η Κεφαλλονίτισσα Αποστολία Αντωνάτου εκμεταλλεύτηκε τις τέλειες συνθήκες που επικρατούσαν στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο και ξεκίνησε τις κούρσες της στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ18 με νέο πανελλήνιο ρεκόρ.

Η νεαρή πρωταθλήτρια του Πανελληνίου ΓΣ στην 1η σειρά των 100 μ. τερμάτισε σε 11.59 (1,1) βελτιώνοντας το δικό της ρεκόρ που κατείχε με 11.65 από τις 5 Μαίου 2026. Με την επίδοση αυτή η Αντωνάτου έγινε η 7η ταχύτερη αθλήτρια για το 2026 στην Ευρώπη στην κατηγορία Κ18.

Στα πρωινά προκριματικά είχαμε και 2ο πανελλήνιο ρεκόρ από την νεαρή εμποδίστρια Δανάη Μπακογιάννη.

Η κόρη του Κώστα Μπακογιάννη και εγγονή της Ντόρας Μπακλογιάννη, έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις της! Στον προκριματικό των 100 μ. με εμπόδια στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ18 στην Πάτρα, η πρωταθλήτρια του ΣΑΚΑ κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στο αγώνισμα τερματίζοντας σε 13.52 (1.2).

Παράλληλα με το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ18 γίνεται και το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Συνθετών Α/Γ και Κ23, διοργάνωση της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου.

Εξαιρετικός είναι ο απολογισμός των αθλητών της Αχαΐας:

Αναλυτικά τα αποτελέσματα (διαρκής ανανέωση):