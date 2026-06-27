Ο ΝΟΠ για την 7η θέση στο πρωτάθλημα πόλο Προμίνι (Κ12)

Ο ΓΣ Ηλιούπολης κόντρα στον Πανιώνιο και ο ΝΟ Βουλιαγμένης που απέκλεισε τον ΝΟΠ απέναντι στον ΑΝΟ Γλυφάδας είναι οι δύο ημιτελικοί της Golden League του Κυπέλλου Ανάπτυξης Προ Μίνι Μικτό Κ12, όπως αναδείχθηκαν με την ολοκλήρωση των προημιτελικών της διοργάνωσης

Ο ΝΟΠ για τις μθέσεις 5-8 έχασε 9-6 από τον Ηλυσιακό. Ετσι την Κυριακή θα διεκδικήσει την 7η θέση.

Ο ΝΟΠ, πέρυσι και πρόπερσι κατέλαβε την 4η θέση, οι καλύτερες ποτέ στην ιστορία του.

Κυριακή 28/6

(Κολ. Ηλιούπολης)

09:30 Αγώνας για τις Θέσεις 7-8

10:30 Αγώνας για τις Θέσεις 5-6

11:30 Αγώνας για τις Θέσεις 3-4

12:30 Τελικός

Το Σαββατοκύριακο (27-28/6), στο κολυμβητήριο της Κατερίνης είναι προγραμματισμένη η Τελική Φάση της Silver League - θέσεις 9-16 (ΝΕΠ) και στο κολυμβητήριο Περιστερίου η Τελική Φάση της Bronze League.

Τα αποτελέσματα της ΝΕΠ:

* ΝΕΠ - ΟΥΚ Βολου 14-8. Τα 8λεπτα: 4-1, 3-2, 4-1, 3-4. Τα γκολ της ΝΕΠ: Τσίγκας 6, Κανά 1, Κουτσούκος 1, Αλεξοπούλου 2, Δελάκη-Μανέτα 1, Γιαουπάι 3.

* Στον τελικό της Silver League η Μίκτη ομάδα πόλο Προμίνι, η οποία νίκησε με 10-8 και τον ΝΟ Χίου. Τα 8λεπτα: 1-4, 2-0, 4-1, 3-3. Τα γκολ της ΝΕΠ: Τσίγκας 3, Αλεξοπούλου 1, Κουτσούκος 1, Δελάκη-Μανέτα 1, Γιαουπάι 4.

Ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών

Οι νεαροί αθλητές ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους υπό τις οδηγίες του υπεύθυνου των Ακαδημιών, Μιχάλη Μπαρτζελά, σε συνεργασία με τους προπονητές Θεόδωρο Ρουμάνο και Λία Μπαρτζελά, ενώ αρχηγός της αποστολής είναι η Ράνια Γκόλφη.

Την αποστολή του ΝΟΠ συγκροτούν οι:

Αναστάσης Κωνσταντινίδης

Ανδριανή Αναστασίου

Βασίλης Πετρόπουλος

Γεράσιμος Σκόνδρας

Γιώργος Καλογιάννης

Δημήτρης Ταραμάς

Ειρηναίος Καραπάνος

Ιωάννης Μαντάς

Κωνσταντίνος Κωνσταντακόπουλος

Μάξιμος Τσορμπατσίδης

Μάριος Καραπάνος

Μενέλαος Ρουμελιώτης

Μιχαήλ Διαμαντόπουλος, Ναπολέων Σφέτσος

Νικόλαος Φωτόπουλος

Παναγιώτης Δημητρόπουλος Στυλιανός Κανελλόπουλος

Χρήστος Πριόβολος

Η ΝΕΠ

Η αποστολή αποτελείται από τους εξής αθλητές:

Αλεξοπούλου Παναγιώτα

Βήττας Ανδρόνικος

Γιαουπάι Γιάννης

Γρηγορόπουλος Γιώργος

Δελάκη - Μανέτα Ευτυχία

Δελάκη-Μανέτα Μυρσίνη

Καλύβας Ανδρόνικος

Κανά Γεωργία

Κανά Ευθυμία

Κοσμά Μαριαλένα

Κουτσούκος Ανδρέας

Μητροπούλου Μαριαλένα

Μουτάφης Θάνος

Σακκατος Λάμπρος

Τσίγκας Γιώργος

Προπονητής: Κοντάκος Θανάσης

Β. Προπονητή: Ορφανός Παναγιώτης