Ο ΝΟΠ για την 7η θέση στο πρωτάθλημα πόλο Προμίνι (Κ12)

Η ΝΕΠ θα διεκδικήσει την 9η θέση
Ο ΓΣ Ηλιούπολης κόντρα στον Πανιώνιο και ο ΝΟ Βουλιαγμένης που απέκλεισε τον ΝΟΠ απέναντι στον ΑΝΟ Γλυφάδας είναι οι δύο ημιτελικοί της Golden League του Κυπέλλου Ανάπτυξης Προ Μίνι Μικτό Κ12, όπως αναδείχθηκαν με την ολοκλήρωση των προημιτελικών της διοργάνωσης
Ο ΝΟΠ για τις μθέσεις 5-8 έχασε 9-6 από τον Ηλυσιακό. Ετσι την Κυριακή θα διεκδικήσει την 7η θέση.
Ο ΝΟΠ, πέρυσι και πρόπερσι κατέλαβε την 4η θέση, οι καλύτερες ποτέ στην ιστορία του.
Κυριακή 28/6
(Κολ. Ηλιούπολης)
09:30 Αγώνας για τις Θέσεις 7-8
10:30 Αγώνας για τις Θέσεις 5-6
11:30 Αγώνας για τις Θέσεις 3-4
12:30 Τελικός
Το Σαββατοκύριακο (27-28/6), στο κολυμβητήριο της Κατερίνης είναι προγραμματισμένη η Τελική Φάση της Silver League - θέσεις 9-16 (ΝΕΠ) και στο κολυμβητήριο Περιστερίου η Τελική Φάση της Bronze League.
Τα αποτελέσματα της ΝΕΠ:
* ΝΕΠ - ΟΥΚ Βολου 14-8. Τα 8λεπτα: 4-1, 3-2, 4-1, 3-4. Τα γκολ της ΝΕΠ: Τσίγκας 6, Κανά 1, Κουτσούκος 1, Αλεξοπούλου 2, Δελάκη-Μανέτα 1, Γιαουπάι 3.
* Στον τελικό της Silver League η Μίκτη ομάδα πόλο Προμίνι, η οποία νίκησε με 10-8 και τον ΝΟ Χίου. Τα 8λεπτα: 1-4, 2-0, 4-1, 3-3. Τα γκολ της ΝΕΠ: Τσίγκας 3, Αλεξοπούλου 1, Κουτσούκος 1, Δελάκη-Μανέτα 1, Γιαουπάι 4.
Οι νεαροί αθλητές ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους υπό τις οδηγίες του υπεύθυνου των Ακαδημιών, Μιχάλη Μπαρτζελά, σε συνεργασία με τους προπονητές Θεόδωρο Ρουμάνο και Λία Μπαρτζελά, ενώ αρχηγός της αποστολής είναι η Ράνια Γκόλφη.
Την αποστολή του ΝΟΠ συγκροτούν οι:
Αναστάσης Κωνσταντινίδης
Ανδριανή Αναστασίου
Βασίλης Πετρόπουλος
Γεράσιμος Σκόνδρας
Γιώργος Καλογιάννης
Δημήτρης Ταραμάς
Ειρηναίος Καραπάνος
Ιωάννης Μαντάς
Κωνσταντίνος Κωνσταντακόπουλος
Μάξιμος Τσορμπατσίδης
Μάριος Καραπάνος
Μενέλαος Ρουμελιώτης
Μιχαήλ Διαμαντόπουλος, Ναπολέων Σφέτσος
Νικόλαος Φωτόπουλος
Παναγιώτης Δημητρόπουλος Στυλιανός Κανελλόπουλος
Χρήστος Πριόβολος
Η ΝΕΠ
Η αποστολή αποτελείται από τους εξής αθλητές:
Αλεξοπούλου Παναγιώτα
Βήττας Ανδρόνικος
Γιαουπάι Γιάννης
Γρηγορόπουλος Γιώργος
Δελάκη - Μανέτα Ευτυχία
Δελάκη-Μανέτα Μυρσίνη
Καλύβας Ανδρόνικος
Κανά Γεωργία
Κανά Ευθυμία
Κοσμά Μαριαλένα
Κουτσούκος Ανδρέας
Μητροπούλου Μαριαλένα
Μουτάφης Θάνος
Σακκατος Λάμπρος
Τσίγκας Γιώργος
Προπονητής: Κοντάκος Θανάσης
Β. Προπονητή: Ορφανός Παναγιώτης
Η ΝΕΠ
Η ΝΕΠ στο νεανίδων
Συνεχίστηκε η δράση της Β΄ Φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Νεανίδων Κ18 για την αγωνιστική περίοδο 2025-26, με τις κορυφαίες ομάδες της χώρας να μπαίνουν αποφασισμένες για την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Στην σημερινή αγωνιστική οι ΝΕ Πατρών, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, έκλεισαν με νίκες και η αυριανή και τελευταία ημέρα, θα κρίνουν τις ομάδες της τελικής φάσης,
Εντυπωσιακή εμφάνιση από την Βάσω Σαουλίδη του ΠΑΟΚ, η οποία σημείωσε 12 γκολ και τηνΑλκηστηΛανάρα του Ολυμπιακού που πέτυχε 6 τέρματα.
ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΝΕ Πατρών ξεκίνησε με νίκη και πέρασε τα Χανιά με 9-6
Η ΝΕ Πατρών έκανε ξεκίνημα με νίκη στην Β Φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Νεανίδων Κ18, επικρατώντας του ΝΟ Χανίων με 9-6 στο Ε.Α.Κ. Γλυφάδας, σε ένα παιχνίδι όπου είχε τον έλεγχο από το ξεκίνημα.
Η ομάδα της Πάτρας προηγήθηκε με 2-0 στο πρώτο οκτάλεπτο και διατήρησε σταθερά το προβάδισμά της μέχρι το φινάλε, παρά τις προσπάθειες των Χανίων να επιστρέψουν στη διεκδίκηση του αγώνα. Με σωστή αμυντική λειτουργία και αποτελεσματικές λύσεις στην επίθεση, η ΝΕΠ έφτασε δίκαια στο τελικό 9-6.
Πρώτες σκόρερ για τις νικήτριες ήταν οι Θάλεια Κοτζαμπάση, Αγγελoπούλου και Λαμπάτου, που σημείωσαν από δύο τέρματα, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή των Κεπενού, Κοντάκου Δ. και Τσίγκα.
Για τον ΝΟ Χανίων, από δύο γκολ πέτυχαν οι Κουνδουράκη και Ιγνατίου, με τη Λιοδάκη και τη Μαρινάκη να προσθέτουν από ένα.
Οκτάλεπτα: 0-2, 2-2, 3-3, 1-2.
ΝΟ Χανίων: Κουνδουράκη 2 (2 πεν.), Ιγνατίου 2 (1 πεν.), Λιοδάκη 1 (πεν.), Μαρινάκη 1.
ΝΕ Πατρών: Κοτζαμπάση 2 (1 πεν.), Αγγελοπούλου 2, Λαμπάτου 2 (1 πεν.), Κεπενού 1, Κοντάκου Δ. 1, Τσίγκα 1.
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