Ρένια Λουιζίδου: «Εάν δεν ήταν ο Γιάννης Μπέζος να με στηρίξει, ίσως να μην τα κατάφερνα»

Η Ρένια Λουιζίδου μίλησε σε νέα τηλεοπτική της συνέντευξη, αποκαλύπτοντας την αμηχανία που εξακολουθεί να νιώθει όταν βλέπει το όνομά της σε δημοσιεύματα.

«Όταν βλέπω το όνομά μου γραμμένο, με πιάνει ταραχή, λέω “Παναγία μου, τι θα γράφει δίπλα;”», ανέφερε χαρακτηριστικά η αγαπημένη ηθοποιός.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» και την Έρη Βαρδάκη. Όσα είπε η Ρένια Λουιζίδου προβλήθηκα το Σάββατο (27.06.2026).

«Τώρα νιώθω πολύ καλύτερα εσωτερικά, σε σχέση με όταν ήμουν νεότερη. Νομίζω ότι είμαι πολύ κλειστός άνθρωπος και εσωστρεφής», είπε αρχικά η Ρένια Λουιζίδου.

Η Ρένια Λουιζίδου ανέφερε στη συνέχεια: «Αρχικά είχα τεράστιο θέμα με την έκθεση στο θέατρο. Πέρασαν χρόνια για να καταλάβω γιατί θέλω να κάνω τόσο πολύ κάτι που με βασανίζει. Εάν δεν ήταν ο Γιάννης Μπέζος στην πρώτη μου παράσταση να με στηρίξει, ίσως να μην τα κατάφερνα. Όταν βλέπω το όνομά μου γραμμένο, με πιάνει ταραχή, λέω “Παναγία μου, τι θα γράφει δίπλα;”