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Υπό έλεγχο η φωτιά στη Μαμουλάδα Ναυπακτίας- ΒΙΝΤΕΟ

Υπό έλεγχο η φωτιά στη Μαμουλάδα Ναυπακτ...

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, ωστόσο λόγω των ισχυρών ανέμων απαιτείται αυξημένη προσοχή στην περιοχή.

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- Καλύτερη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά, με την παρέμβαση των εναέριων μέσων να αποδεικνύεται καθοριστική για τον περιορισμό της. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ επιχειρούν και υδροφόρες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενισχύοντας την προσπάθεια κατάσβεσης.

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- Άρθηκε η απόφαση για προληπτική εκκένωση του οικισμού Μαμουλάδας. 

ΠΡΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στη Μαμουλάδα Ναυπακτίας, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε κοντινή απόσταση από κατοικίες.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 14 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχειρούν ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ, με στόχο τον άμεσο περιορισμό της πυρκαγιάς.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Φωτιά Ναύπακτος
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