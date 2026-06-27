Καύσωνας στην Ευρώπη: Σε συνθήκες ακραίας ζέστης 193 εκατ. άνθρωποι

Τα Βαλκάνια σε κόκκινο συναγερμό

Η Ευρώπη συνεχίζει να δοκιμάζεται από έντονο κύμα καύσωνα, με τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες να επηρεάζουν εκατομμύρια πολίτες. Σε αρκετές χώρες έχουν ήδη καταγραφεί θάνατοι που συνδέονται με τις ακραίες καιρικές συνθήκες. Η Ευρώπη παραμένει σε κλοιό καύσωνα με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν για ακόμη μια ημέρα ξεπερνώντας τους 35 βαθμούς. Τουλάχιστον 193 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, εκ των οποίων 75 εκατομμύρια στη Γερμανία, αναμένεται να αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή στη διάρκεια της σημερινής ημέρας θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του AFP. Συνολικά, οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου για περισσότερα από 404 εκατομμύρια κατοίκους στην Ευρώπη (εκτός Τουρκίας), ελαφρώς λιγότεροι σε σχέση με χθες. Η Γαλλία είναι η χώρα που έχει χτυπηθεί περισσότερο με τους νεκρούς να έχoυν φτάσει τους 55. Την ίδια ώρα θερμοκρασίες που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν αδιανόητες καταγράφονται στη Βρετανία, ενώ τα νοσοκομεία βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και δημόσια κτήρια χωρίς κλιματισμό. Το Γαλλικό Πρακτορείο παρουσιάζει τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη. Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία (Météo-France) προβλέπει τερματισμό των κόκκινων συναγερμών καύσωνα αύριο, Κυριακή (28.06.2026), το βράδυ, έπειτα από 13 υποβαθμίσεις σήμερα το πρωί: 37 γαλλικά γεωγραφικά διαμερίσματα παραμένουν ακόμη στο πιο υψηλό επίπεδο συναγερμού, σύμφωνα με το τελευταίο της δελτίο.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> People in France defy swimming bans to cool down in heatwave<br><br>As temperatures across Europe soar above 35C, people in France cool off in lakes and rivers, despite widespread bans over safety fears. <a href="https://t.co/qlWHiV86NU">pic.twitter.com/qlWHiV86NU</a></p>— AFP News Agency (@AFP) <a href="https://x.com/AFP/status/2070804379137917176?ref_src=twsrc%5Etfw">June 27, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ένα μωρό 18 μηνών πέθανε αφού βρέθηκε σε κατάσταση υποθερμίας την Τρίτη σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στο πάρκινγκ ενός πανεπιστημιακού νοσοκομείου της Μασσαλίας (νότια), όπως δήλωσε χθες το πανεπιστήμιο στο AFP, χωρίς να διευκρινιζει την ακριβή ημερομηνία του θανάτου του. Δύο παιδιά, ηλικίας δύο και τεσσάρων ετών, εντοπίστηκαν νεκρά τη Δευτέρα στο αυτοκίνητο της οικογένειας σε χώρο στάθμευσης κατοικίας στο Καρπαντρά (νότια). Και ένα παιδί τριών ετών πέθανε την Τετάρτη, καθώς βρέθηκε μόνο του μέσα σε αυτοκίνητο εν μέσω καύσωνα.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Imagine the heatwave in France… <br> <a href="https://t.co/CcR2XsYV2k">pic.twitter.com/CcR2XsYV2k</a></p>— Dr Shama Junejo (@ShamaJunejo) <a href="https://x.com/ShamaJunejo/status/2070812965939351756?ref_src=twsrc%5Etfw">June 27, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ρεκόρ στην Ελβετία Η Ελβετία σημείωσε την Παρασκευή (26.06.2026) την πιο υψηλή θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ για τον μήνα Ιούνιο, με 38,8 βαθμούς Κελσίου στη Βασιλεία, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 38 βαθμών που καταγράφηκε στην ίδια πόλη την προηγούμενη ημέρα. Διακοπή λειτουργίας πυρηνικού σταθμού στο Μπετσνάου Ο ελβετικός πυρηνικός σταθμός του Μπετσνάου σταμάτησε να λειτουργεί την Παρασκευή ώστε να αποτραπεί μια υπερβολική θέρμανση των υδάτων του ποταμού που ψύχουν τους δύο αντιδραστήρες του εν μέσω καύσωνα, ανακοίνωσε ο ενεργειακός όμιλος Axpo. Στη Γαλλία, τρεις αντιδραστήρες σταμάτησαν τη λειτουργία τους για τους ίδιους λόγους, με αποτέλεσμα να μειωθεί η παραγωγή ηλεκτρισμού. Γερμανία: Ρεκόρ ζέστης στους 41,3 βαθμούς Κελσίου Η Γερμανία κατέγραψε την Παρασκευή ρεκόρ μέγιστης θερμοκρασίας 41,3 βαθμών Κελσίου σε συνοικία της πόλης Ζααρμπρίκεν (δυτικά), σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Ομοσπονδιακής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (DWD) που διαβιβάστηκαν στο AFP. «Και είναι πολύ πιθανό η θερμοκρασία αυτή να σημειωθεί και αύριο [σήμερα Σάββατο], αν όχι να ξεπεραστεί ελαφρά», δήλωσε ο Ούβε Μπαουμγκάρτεν, μετεωρολόγος της DWD ο οποίος μίλησε στο AFP. Βέλγιο: απομακρύνθηκαν οι επιβάτες δύο συρμών της Eurostar Οι επιβάτες δύο συρμών της Eurostar χρειάστηκε να απομακρυνθούν εν μέσω καύσωνα την Παρασκευή στο Βέλγιο, για τεχνικούς λόγους, δήλωσε στο AFP η μεταφορική εταιρεία και η διαχειρίστρια του σιδηροδρομικού δικτύου Infrabel. Νέο ρεκόρ στους 36,9 βαθμούς Κελσίου στη Βρετανία Η Βρετανία κατέρριψε την Παρασκευή ρεκόρ ζέστης για τον μήνα Ιούνιο για τρίτη μέρα στη σειρά, με 36,9 βαθμούς Κελσίου να καταγράφονται στο Ουάτισαμ, στο Σάφοκ (νοτιοανατολική Αγγλία), και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει “ακόμη περισσότερο”, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία Met Office. Ολλανδία: κόκκινος συναγερμός και ακύρωση φεστιβάλ μουσικής τέκνο Από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, ισχύει κόκκινος συναγερμός που εξέδωσε το Ινστιτούτο Μετεωρολογίας της Ολλανδίας για μεγάλο μέρος της χώρας λόγω των ακραίων συνθηκών ζέστης, με θερμοκρασίες που μπορεί να φθάσουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Τα περισσότερα σχολεία είναι κλειστά και οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να μην κυκλοφορούν στον δρόμο παρά μόνο αν υπάρχει ανάγκη. Στη χώρα αυτή, που είναι γνωστή για τα κανάλια της, οι συρόμενες γέφυρες ψύχονται προληπτικά ώστε να αποτραπεί η διαστολή του μετάλλου λόγω της ζέστης. Φεστιβάλ τέκνο ακυρώθηκε την Παρασκευή λόγω του καύσωνα, λίγο μετά τον κόκκινο συναγερμό που εξέδωσαν οι ολλανδικές αρχές για οκτώ περιοχές της χώρας.