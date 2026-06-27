Λιβαδειά: «Πήγα τη γυναίκα μου να γεννήσει και δεν την έφερα ποτέ πίσω»- Συγκλονίζει ο σύζυγος της 35χρονης

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στη Λιβαδειά ο αιφνίδιος θάνατος μιας 35χρονης μητέρας, η οποία έφυγε από τη ζωή λίγες ώρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της. Σήμερα, στην Παραλία Διστόμου, συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι θα την συνοδεύσουν στην τελευταία της κατοικία, αποχαιρετώντας την με οδύνη.

Πίσω της αφήνει έναν σύζυγο συντετριμμένο, ένα οκτάχρονο παιδί που αδυνατεί να κατανοήσει την απώλεια της μητέρας του και ένα νεογέννητο βρέφος που δεν θα γνωρίσει ποτέ τη μητρική αγκαλιά.

«Πήγα τη γυναίκα μου να γεννήσει και δεν την έφερα ποτέ πίσω. Είμαι πολύ χάλια, είναι αδιανόητο αυτό που μου συνέβη ενώ παράλληλα προσπαθώ να βρω απαντήσεις για το θάνατό της» λέει στο protothema.gr ο απαρηγόρητος σύζυγος της άτυχης γυναίκας ο οποίος ετοιμάζεται να τη συνοδεύσει στην τελευταία της κατοικία, την ώρα που προσπαθεί να καταλάβει πώς μια στιγμή χαράς μετατράπηκε σε ανείπωτη τραγωδία.

Η 35χρονη είχε μεταβεί στο Νοσοκομείο Λιβαδειάς για να φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της. Λίγες ώρες μετά τον τοκετό, παρουσίασε σοβαρές επιπλοκές και κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία και άφησε την τελευταία της πνοή.

Πλέον, ο σύζυγός της καλείται να διαχειριστεί μια αδιανόητη απώλεια, να μεγαλώσει μόνος τα δύο παιδιά τους και, παράλληλα, να βρει απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε η γυναίκα της ζωής του.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από την τραγική εξέλιξη, ενώ το σημερινό τελευταίο αντίο αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης.