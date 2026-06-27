Από ήλιο σε ήλιο- spoiler: Η Ανδρομέδα χάνει το παιδί και ο Γκέοργκ ζητά διαζύγιο

Ραγδαίες εξελίξεις φέρνουν τα νέα επεισόδια της δραματικής σειράς εποχής «Από Ήλιο σε Ήλιο». Από την Κυριακή 28 Ιουνίου έως και την Πέμπτη 2 Ιουλίου, η σειρά επιστρέφει στην ΕΡΤ1 στις 22:00 με ανατροπές που αναμένεται να καθηλώσουν το κοινό.

Από ήλιο σε ήλιο – Κυριακή 28 Ιουνίου

Επεισόδιο 54ο: Η Ανδρομέδα αναγκάζεται να αποκαλύψει στον Γκέοργκ ότι απέβαλε και έρχεται αντιμέτωπη με την οργή του. Η σχέση του Γκέοργκ με τον Δρακούλη είναι τεταμένη, εξαιτίας του ξεσηκωμού των μεταλλωρύχων αλλά και της αδυναμίας της Ανδρομέδας να του χαρίσει διάδοχο. Στο μεταξύ, ο Περσέας αφιερώνει όλες του τις δυνάμεις στη συσπείρωση των εργατών, ώστε να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Ο Δρακούλης προσπαθεί με κάθε τρόπο να τον βγάλει από τη μέση. Παράλληλα, η Κατερινέτα επιχειρεί να κινητοποιήσει και τις γυναίκες του νησιού στον αγώνα των εργατών. Ο καιρός περνά και η Ανδρομέδα μένει ξανά έγκυος. Ωστόσο, παίρνει μια τραγική απόφαση.

Από ήλιο σε ήλιο – Δευτέρα 29 Ιουνίου

Επεισόδιο 55ο: Οι εργάτες, ασκώντας πίεση για την καθιέρωση εβδομαδιαίου προγράμματος εργασίας, αποφασίζουν να παραμείνουν έξω από τις στοές για μία ολόκληρη βάρδια. Ο Γκέοργκ αντιδρά έντονα και επιρρίπτει ευθύνες στον Δρακούλη, ενώ παράλληλα τον προβληματίζει η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά της Ανδρομέδας. Η Κατερινέτα, μαζί με άλλες Σεριφιώτισσες, αποφασίζει να σταθεί στο πλευρό των εργατών, την ώρα που η Ανδρομέδα βασανίζεται από τύψεις επειδή είναι ξανά έγκυος στο παιδί του Γκέοργκ. Η Κλάρα διαφωνεί με την απόφασή του να μεταφέρει την Ανδρομέδα στο Φάληρο για να γεννήσει. Την ίδια στιγμή, ο Περσέας τη σώζει από βέβαιο θάνατο, ενώ το παιδί έρχεται πρόωρα στον κόσμο.

Από ήλιο σε ήλιο – Τρίτη 30 Ιουνίου

Επεισόδιο 56ο: Ο Γκέοργκ κακοποιεί λεκτικά την Ανδρομέδα, ενώ το νεογέννητο παιδί τους κινδυνεύει από αμέλεια, όταν μένει ανοιχτό το παράθυρο του δωματίου του. Λίγο αργότερα, το μωρό χάνει τη ζωή του, βυθίζοντας την Ανδρομέδα στο πένθος. Συντετριμμένη, εγκαταλείπει το λάβδανο, την ώρα που ο Γκέοργκ της ανακοινώνει πως επιθυμεί να ζουν πλέον χωριστά. Την ίδια στιγμή, το εργατικό κίνημα ενισχύεται και οι διεκδικήσεις των μεταλλωρύχων κλιμακώνονται. Ο Γκέοργκ απαιτεί αποτελέσματα χωρίς καμία υποχώρηση, με τη σύγκρουση να κορυφώνεται όταν οι εργάτες, ύστερα από πρωτοβουλία του Περσέα, κλείνουν τη Στοά 6 κρίνοντάς την επικίνδυνη. Αποφασισμένος να επιβληθεί, ο Γκέοργκ πιέζει τον Γερακάρη να προχωρήσει σε συλλήψεις. Πέντε εργάτες συλλαμβάνονται, οι υπόλοιποι αναγκάζονται να υποχωρήσουν και η Στοά 6 ανοίγει ξανά με το ζόρι. Ωστόσο, λίγα μόλις δευτερόλεπτα αργότερα, καταρρέει.

Από ήλιο σε ήλιο – Πέμπτη 02 Ιουλίου

Επεισόδιο 49ο: Η Αν Η Καλλιόπη αδυνατεί να διαχειριστεί τη συμφορά που βρήκε τον Βασίλη, ο οποίος έχει ακρωτηριαστεί από τη μέση και κάτω, ενώ το τραγικό περιστατικό έχει συγκλονίσει και τους υπόλοιπους εργάτες. Μόλις η Ανδρομέδα πληροφορείται τι συνέβη, σπεύδει να σταθεί στο πλευρό της φίλης της, όμως εκείνη την απορρίπτει και την κατηγορεί για όσα συνέβησαν. Την ίδια ώρα, η ίδια η Ανδρομέδα στρέφεται εναντίον του πατέρα της, τον οποίο θεωρεί υπεύθυνο για τη δική της δυστυχία. Παράλληλα, ο Γκέοργκ ζητά από τον Δρακούλη να αναλάβει την ευθύνη για το διαζύγιο που επιδιώκει με την Ανδρομέδα. Εκείνος, όμως, αρνείται και τον απειλεί ότι θα τον εκθέσει στο Λαύριο. Την ίδια στιγμή, ο Μανώλης παίρνει την απόφαση να επιστρέψει στη Σέριφο. Καθώς ο Γκέοργκ αναχωρεί μόνος για την Αθήνα ενόψει των γιορτών, η Ανδρομέδα ξανασμίγει με τον Περσέα. Ωστόσο, δεν γνωρίζουν πως κάποιος παρακολουθεί κάθε τους κίνηση…