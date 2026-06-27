«Τα όνειρα δεν έχουν ηλικία»: Ζευγάρι από τον Βόλο πέτυχε στις Πανελλαδικές και στοχεύει σε εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μια ιδιαίτερα συγκινητική ιστορία επιμονής και συνεργασίας έρχεται στο φως από το 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Βόλου, όπου ένα ζευγάρι απέδειξε ότι η διάθεση για μάθηση δεν περιορίζεται από ηλικία ή επαγγελματικό υπόβαθρο.

Ο Θεόφιλος Κανέλλος, εν ενεργεία στρατιωτικός της Πολεμικής Αεροπορίας που βρίσκεται στο τέλος της επαγγελματικής του πορείας και ετοιμάζεται για τη συνταξιοδότηση, πήρε την απόφαση να επιστρέψει στα σχολικά θρανία.

Δίπλα του σε αυτή τη διαδρομή στάθηκε η σύζυγός του, η Δανιέλια-Αποστολία Μακρή, η οποία μοιράστηκε μαζί του τον ίδιο στόχο, τις ίδιες απαιτήσεις και την ίδια καθημερινή προσπάθεια.

Όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα taxydromos.gr, η κοινή τους φοίτηση στο 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Βόλου κατέληξε σε μια εντυπωσιακή επιτυχία: στις Πανελλαδικές Εξετάσεις συγκέντρωσαν 16.300 και 16.240 μόρια αντίστοιχα στον τομέα της Οικονομίας, επιδόσεις που τους φέρνουν πολύ κοντά στην εισαγωγή τους στο τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.

Ο κ. Κανέλλος, όπως ανέφερε, αποτέλεσε αρχικά η σύζυγός του την κύρια πηγή έμπνευσης για το μεγάλο αυτό βήμα. Στην πορεία, το εγχείρημα μετατράπηκε σε κοινό στόχο, με τους δύο να αποδεικνύουν στην πράξη ότι η θέληση, η οργάνωση και η αμοιβαία στήριξη μπορούν να υπερκεράσουν τις απαιτήσεις της εργασίας, της καθημερινότητας και των οικογενειακών υποχρεώσεων.

«Θέλουμε να δείξουμε ότι τα όνειρα και η γνώση δεν έχουν ηλικία. Με επιμονή, σωστή οργάνωση και πίστη στον εαυτό μας, όλα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Δεν είναι ποτέ αργά να κυνηγήσεις έναν στόχο και να ξεκινήσεις κάτι καινούργιο. Ωστόσο το μεγαλύτερο μας επίτευγμα είναι η οικογένειά μας, τα παιδιά μας και όλα όσα χτίσαμε μαζί με αγάπη, σεβασμό και αλληλοϋποστήριξη», είναι το μήνυμα που θέλουν να περάσουν μέσα από την τοπική ιστοσελίδα.