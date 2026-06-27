Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Μήνυμα στις ηλεκτρονικές πινακίδες για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών- ΦΩΤΟ

Με αφορμή την 26η Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών και της Παράνομης Διακίνησής τους, η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου έστειλε ένα ισχυρό κοινωνικό μήνυμα μέσα από τις ηλεκτρονικές πινακίδες.

Στις πινακίδες προβλήθηκε το μήνυμα «Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών», υπενθυμίζοντας σε χιλιάδες διερχόμενους οδηγούς τη σημασία της πρόληψης, της ενημέρωσης και της κοινής προσπάθειας για την αντιμετώπιση της μάστιγας των εξαρτήσεων.

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, αναδεικνύοντας την αξία της πρόληψης, της έγκαιρης παρέμβασης και της στήριξης των ανθρώπων που χρειάζονται βοήθεια.

Η προστασία των νέων και η ενίσχυση της ενημέρωσης παραμένουν βασικοί πυλώνες στον αγώνα για μια κοινωνία απαλλαγμένη από τα ναρκωτικά. Ένα ξεκάθαρο μήνυμα που υπενθυμίζει ότι η επιλογή της ζωής είναι η πιο δυνατή επιλογή.