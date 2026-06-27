Δημοσκόπηση GPO: Άνοδος για ΝΔ και ΕΛΑΣ στο 26% και 14,5%- Υποχωρούν ΠΑΣΟΚ και Καρυστιανού

Νέα δημοσκόπηση καταγράφει τη σταθεροποίηση του πολιτικού διπόλου μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΕΛΑΣ, με τα δύο κόμματα να εμφανίζουν άνοδο στα ποσοστά τους σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση.

Ειδικότερα, στη δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά, η Ν.Δ. καταγράφει ποσοστό 26%, ανεβαίνοντας μία μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση, ενώ λίγο παραπάνω από μια μονάδα «τσιμπάει» και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που βρίσκεται στο 14,5%.

Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ που υποχωρεί στα ποσοστά του.

Αναλυτικά η πρόθεση ψήφου:

Νέα ∆ηµοκρατία: 26% (Ιούν. 25%)

ΣΥΡΙΖΑ: 1,1% (1,1%)

ΠΑΣΟΚ: 10,2% (10,8%)

Ελληνική Λύση: 8,2% (7,8%)

ΚΚΕ: 8% (7,5%)

«Νίκη»: 1% (1,4%)

Πλεύση Ελευθερίας: 3,8% (4,1%)

Φωνή Λογικής: 2,3% (2,1%)

ΜέΡΑ25: 2,6% (2,2%)

ΕΛΑΣ: 14,5% (13,2%)

«Ελπίδα»: 6,9% (9,2%)

Άλλο: 4,1% (2,9%)

Αναπ/στοι: 10,4% (11,6%)

Εκτίμηση ψήφου

Νέα ∆ηµοκρατία: 29,4% (Ιούν. 28,6%)

ΣΥΡΙΖΑ: 1,2% (1,3%)

ΠΑΣΟΚ: 11,5% (12,4%)

Ελληνική Λύση: 9,2% (8,9%)

ΚΚΕ: 9% (8,6%)

«Νίκη»: 1,1% (1,6%)

Πλεύση Ελευθερίας: 4,3% (4,7%)

Φωνή Λογικής: 2,6% (2,4%)

ΜέΡΑ25: 2,9% (2,5%)

ΕΛΑΣ: 16,3% (15,1%)

«Ελπίδα»: 7,8% (10,5%)

Αλλο: 4,7% (3,4%)

Στην έρευνα, τέλος, καταγράφεται πως το 58,4% των πολιτών επιθυμεί πολιτική αλλαγή, ενώ δεν φαίνεται να κερδίζει πολύ έδαφος η προοπτική δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.