Τα 2 συν 1 σενάρια για τον χρόνο των εκλογών- Οι σκέψεις στο Μαξίμου

Η κυβέρνηση επιδιώκει να εντείνει τον ρυθμό της πολιτικής της παρουσίας ενόψει των εκλογών, με ένα μπαράζ περιοδειών που βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο την ενίσχυση της συσπείρωσης.

Από το Μαξίμου επαναλαμβάνουν πως οι κάλπες θα στηθούν το 2027, ωστόσο οι κομματικές μηχανές ανεβάζουν ταχύτητα και τα σενάρια για το timing της επόμενης αναμέτρησης δεν λένε να κοπάσουν. Ουσιαστικά η χώρα βρίσκεται σε μία άτυπη προεκλογική περίοδο, με υπουργούς και βουλευτές να καλούνται να …ιδρώσουν την φανέλα.

Στην κυβέρνηση αναμένουν τις δημοσκοπήσεις του φθινοπώρου για να έχουν μια καλύτερη εικόνα για το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό τοπίο. Σε εξέλιξη είναι και μία σειρά συσκέψεων όπου εξετάζονται τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα είναι και η τελευταία πριν τις επόμενες κάλπες.

Όσον αφορά στον χρόνο των εκλογών τα βασικά σενάρια είναι τα εξής:

Πρώτον, να γίνουν οι εκλογές την άνοιξη του 2027, όπως έχει επανειλημμένα ειπωθεί. Οι υποστηρικτές αυτού του σεναρίου λένε πως με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση θα δείξει πως τηρεί τις υποσχέσεις της. Το σενάριο αυτό φαίνεται πως έχει υποστηρικτές στο οικονομικό επιτελείο, καθώς θα δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος για να τρέξουν τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ και να δουν οι πολίτες ζεστό χρήμα στον τραπεζικό λογαριασμό τους.

Όσοι υποστηρίζουν αυτό το σενάριο προβάλλουν και ένα ακόμα επιχείρημα: συγκεκριμένα λένε πως τα νέα κόμματα μέχρι τότε θα έχουν πιεστεί και θα μπορεί η κυβέρνηση να μιλήσει με μεγαλύτερη ευκολία στους αναποφάσιστους ψηφοφόρους. Βέβαια, ελλοχεύει ο κίνδυνος αν δεν αντιμετωπιστεί η ακρίβεια να υπάρξει φθορά της κυβέρνησης τον χειμώνα (καθώς οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί επιβαρύνονται περισσότερο από την θέρμανση).

Ένα άλλο σενάριο που έχει πέσει στο τραπέζι είναι να υπάρξει ένας εκλογικός αιφνιδιασμός το φθινόπωρο. Όσοι στηρίζουν αυτή την πρόταση λένε πως δεν θα πρόκειται ουσιαστικά για πρόωρες εκλογές καθώς απλά θα υπάρχει επιτάχυνση της αναμέτρησης κατά λίγους μόνο μήνες.

Παράλληλα εκτιμάται πως η κυβέρνηση θα μπορέσει να πάει στις κάλπες με ένα θετικό αφήγημα, καθώς θα έχουν ανακοινωθεί τα μέτρα της ΔΕΘ. Βέβαια, εδώ υπάρχει και ο αντίλογος πως θα έχουν ανακοινωθεί μεν τα μέτρα αλλά οι πολίτες δεν θα έχουν ακόμα δει αύξηση στο εισόδημα τους, καθώς δεν θα έχουν εφαρμοστεί.

Ένα ακόμα επιχείρημα όσων υποστηρίζουν μια φθινοπωρινή αναμέτρηση είναι πως μέχρι τότε δεν θα έχει δοθεί αρκετός χρόνος στα νέα κόμματα να οργανωθούν. Επομένως, η κυβέρνηση θα μπορεί να τονίζει πως μόνο αυτή έχει αξιόπιστη πρόταση για την επομένη ημέρα.

Το τρίτο σενάριο που συζητείται στα πηγαδάκια είναι πως θα μπορούσαν οι εκλογές να πάνε ακόμα πιο πίσω και να γίνουν κοντά στο τέλος της τετραετίας. Σε μια τέτοια περίπτωση - και καθώς η χώρα θα ετοιμάζεται να αναλάβει την 1η Ιουλίου του 2027 την προεδρία της Ε.Ε. - θα μπει με σαφήνεια το ερώτημα ποια κυβέρνηση θέλουν οι πολίτες.

Στο «γαλάζιο» στρατόπεδο ανησυχούν για το ενδεχόμενο ένα κομμάτι των πολιτών, θεωρώντας πως δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία, να θελήσει να στείλει ένα μήνυμα στην κάλπη (πιστεύοντας πως θα ακολουθήσουν και δεύτερες εκλογές). Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως από τη Ν.Δ. επαναλαμβάνουν διαρκώς πως «η Κυριακή των εκλογών είναι μία». Όσοι υποστηρίζουν το τρίτο αυτό σενάριο εκτιμούν πως σε μια κρίσιμη συγκυρία - ενόψει και της προεδρίας της Ε.Ε. - θα περιοριστεί η χαλαρή ψήφος.

Μπαράζ νομοσχεδίων με «άρωμα» οικονομίας

Να περάσουν από την Βουλή μία σειρά ευνοϊκών ρυθμίσεων μέσα στο καλοκαίρι θέλει η κυβέρνηση. Ήδη ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, που περιλαμβάνει την ενίσχυση των 150 ευρώ για τις οικογένειες που έχουν παιδί και την αύξηση του ποσού που λαμβάνουν κάθε Νοέμβριο οι συνταξιούχοι.

Παράλληλα, θα ψηφιστεί μέσα στην εβδομάδα το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την ισότητα στην αμοιβή, ενώ στο υπουργικό συμβούλιο της Τρίτης (30/6) αναμένεται να συζητηθεί και το νομοσχέδιο που προβλέπει κίνητρα για τα επαγγελματικά ταμεία.